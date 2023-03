"Komm nach Dortmund": Bellingham wirbt um City-Star

IMAGO/Andy Rowland

Jude Bellingham vom BVB (r.) im Gespräch mit Jack Grealish von Manchester City

Jude Bellingham von Borussia Dortmund ist gerade einmal 19 Jahre alt, absoluter Leistungsträger beim BVB, Stammkraft in der englischen Nationalmannschaft und ohne Frage einer der derzeit meist umworbenen Stars der Fußball-Welt. Nun hat der Mittelfeldspieler den Spieß umgedreht.

Als die User den neuesten Instagram-Post von England-Star Jack Grealish genauer unter die Lupe nahmen, dürften nicht wenige große Augen gemacht haben. Der Grund: Eine Reaktion von BVB-Youngster Jude Bellingham.

Ein Foto, das Grealish im Trikot der Three Lions mit erhobenen Daumen in die Kamera grinsend zeigt und das mit den Worten: "Perfekte Woche mit den Jungs. Was für eine Truppe", versehen ist, hat Bellingham kommentiert: "Komm nach Dortmund." Eine Reaktion, die am Montagabend bereits über 9200 User mit einem "Gefällt mir" markiert haben.

Wie ernst es Bellingham mit seiner Aufforderung meint, darüber darf gerätselt werden. Um die Aktion einordnen zu können, muss sie allerdings mit einem Beitrag in Relation gesetzt werden, mit dem Grealish unlängst seinerseits für Schlagzeilen sorgte.

"Agent Grealish" lockt Bellingham vom BVB zu ManCity

Auf dem Instagram-Account von Manuel Akanji, der mit Bellingham gemeinsam für den BVB spielte, ehe er im Sommer an Grealishs Seite zu Manchester City wechselte, forderte Grealish vor einigen Wochen ebenfalls: "Jude Bellingham, komm zu Manchester City." Fans feierten den 27-Jährigen daraufhin als "Agent Grealish".

Bellinghams Post muss zur Enttäuschung vieler BVB-Anhänger also wohl eher als scherzhafter Konter gesehen werden.

Zumal ein Wechsel von Grealish nach Dortmund derzeit ausgeschlossen werden kann, Manchester City allerdings weiterhin zu den Klubs gehört, denen Chancen auf einen millionenschweren Transfer von Bellingham zugerechnet werden.

Die Sky Blues gelten aktuell neben Real Madrid und dem FC Liverpool als aussichtsreichste Kandidaten im Poker um das Talent, das dem BVB wohl um die 150 Millionen Euro in die Taschen spülen wird.