"Kalt und lieblos": Matthäus geht auf den FC Bayern los

Lothar Matthäus geht mit den Bossen des FC Bayern hart ins Gericht

Die Entlassung von Julian Nagelsmann beim FC Bayern und die Ernennung von Thomas Tuchel zum neuen Cheftrainer des FC Bayern versetzte in der vergangenen Woche die deutsche Fußball-Landschaft in Aufruhr. Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus wurde von den Geschehnissen kalt erwischt.

Die Geschehnisse um Julian Nagelsmann haben ihn "sehr überrascht", eröffnet Lothar Matthäus in seiner Kolumne bei "Sky". Vor allem die Art und Weise, wie der Prozess ablief, stößt beim 62-Jährigen auf wenig Gegenliebe.

Dass mit Fabrizio Romano ein italienischer Journalist zuerst vom Nagelsmann-Aus berichtete, sei ihm "ein Rätsel", so Matthäus. Dass die Bayern-Bosse um Ehrenpräsident Uli Hoeneß, Sportvorstand Hasan Salihamidzic, Präsident Herbert Hainer und Vorstandschef Oliver Kahn Nagelsmanns Arbeit in den letzten Wochen regelmäßig so positiv hervorgehoben haben, wie er es "in München noch nie erlebt" habe, sorgt ebenfalls für Verwunderung bei der DFB-Ikone.

Als Folge, so ist sich Matthäus sicher, wurde Nagelsmann von seiner Amtsenthebung "eiskalt erwischt".

Die Auswirkungen sind laut Matthäus allerdings noch weitreichender: "Das Mia san mia wird teilweise mit Füßen getreten", urteilt der Ex-Kapitän der Münchner. Vor allem, da Hainer den Verein nicht mehr so verteidige, wie sein Vorgänger Uli Hoeneß.

FC Bayern gegen den BVB dennoch klarer Favorit

Hoeneß hätte "seinen Trainer niemals öffentlich bei Problemen so im Stich gelassen, wie es die heutigen Bosse in vielen Situationen gegenüber Julian Nagelsmann getan haben", vieles beim FC Bayern wirke inzwischen "kalt und lieblos".

Grundsätzlich sieht Matthäus zwar auch gute Gründe für den Rauswurf Nagelsmanns, dass mit Joshua Kimmich und Leon Goretzka zwei Führungsspieler ihren Vorgesetzten allerdings offen widersprachen, als diese behaupteten, Nagelsmann hätte die Kabine verloren, macht Matthäus aber zumindest "hellhörig".

Dennoch glaubt Matthäus, dass Tuchel den Bayern neuen Wind verleihen wird. Bereits im Top-Spiel gegen den BVB (1. April, 18:30 Uhr) sind die Münchner für Matthäus, der einen Sieg mit zwei Toren Unterschied prognostiziert, Favorit.