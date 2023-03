Bericht: Nagelsmann ist "Schattentrainer" des FC Chelsea

IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

Julian Nagelsmann wurde vom FC Bayern freigestellt

Julian Nagelsmann ist nach seinem Aus beim FC Bayern wieder auf dem Trainermarkt verfügbar. Besonders Tottenham Hotspur soll sich mit dem 35-Jährigen beschäftigen. Mit dem FC Chelsea blickt aber offenbar noch ein weiterer Klub aus der Premier League auf den kürzlich geschassten Coach.

Aktuell steht Graham Potter bei den Blues an der Seitenlinie. Jedoch läuft Chelsea unter dem 47-Jährigen den eigenen Ansprüchen hinterher. So rangieren die Londoner in der Premier League derzeit nur auf dem zehnten Platz. Die Teilnahme am internationalen Geschäft ist ernsthaft in Gefahr.

In den nationalen Pokal-Wettbewerben ist Chelsea in der laufenden Saison ebenfalls vorzeitig gescheitert. Einzig in der Champions League besteht noch die Chance auf einen Titel.

Laut "Sky" steht deshalb Julian Nagelsmann auf der Liste des Hauptstadtklubs. "Nagelsmann ist Potters Schattentrainer", urteilt Reporter Florian Plettenberg.

Nagelsmann nach Aus beim FC Bayern gefragt

Potter müsse bei Chelsea "liefern". "Er steht unter Druck, ist aber noch fest im Sattel. Chelsea möchte noch mit ihm weitermachen und eine Ära aufbauen", bewertete der "Sky"-Journalist die Situation an der Stamford Bridge.

Um eine Chance auf Nagelsmann zu haben, müsste Chelsea aber wohl schnell handeln. Der 35-Jährige wird momentan mit einem Engagement bei Tottenham Hotspur in Verbindung gebracht. Die Nordlondoner suchen nach der Entlassung von Antonio Conte nach einem neuen Cheftrainer. Cristian Stellini leitet die Spurs aktuell als Interimscoach.

"Sky" zufolge ist Tottenham "definitiv" an Nagelsmann interessiert, auch eine "lose Anfrage" soll bereits erfolgt sein. Der ehemalige Cheftrainer des FC Bayern könnte sich nach Angaben des TV-Senders sowie von "Bild" aber erst einmal eine Auszeit genehmigen.

Nagelsmann hat sich bislang nicht zur Trennung vom deutschen Rekordmeister sowie zu seinen Zukunftsplänen geäußert.