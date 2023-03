Nagelsmann-Rauswurf eine "Panikaktion"?

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Julian Nagelsmann ist nicht mehr Trainer des FC Bayern

Die Trennung des FC Bayern von Julian Nagelsmann schlägt weiter hohe Wellen. Nun meldete sich ein ehemalige Wegbegleiter des geschassten Trainers zu Wort.

"Zumindest von außen betrachtet, sieht die Freistellung Julians nach einer ziemlichen Panikaktion aus", sagte Ernst Tanner, früherer B-Jugend-Trainer von Nagelsmann bei 1860 München, in einem Interview mit "Sport1".

Grundsätzlich könne er den Bossen des FC Bayern allerdings nichts vorwerfen, "da sie ihre Entscheidungen sicher nach bestem Wissen und Gewissen und im Sinne ihres Klubs treffen".

Jedoch zeige die Trennung, "dass offensichtlich auch die Kommunikation in der Führungsetage nicht die beste ist".

Das Nagelsmann-Aus kam für Tanner nicht sehr überraschend. "Ich kann ja mittlerweile in unserem Geschäft schon ein bisschen zwischen den Zeilen lesen und wenn ich höre, dass Julian in letzter Zeit neben den üblichen Platzhirschen auch noch mit artengeschützten Tieren (Maulwürfen, Anm. d. R.) zu kämpfen hatte, dann läuten bei mir die Alarmglocken", so der Sportdirektor des MLS-Klubs Philadelphia Union.

Aus beim FC Bayern für Nagelsmann "kein Beinbruch"

Um die Zukunft seines ehemaligen Schützlings macht sich Tanner überhaupt keine Sorgen. Nagelsmann sei selbstbewusst und habe Persönlichkeit. "So sehr es schmerzt, aber eine Entlassung vor allem vor dem beschriebenen Hintergrund ist für ihn kein Beinbruch und er wird daraus seine Lehren ziehen", ist sich der frühere Coach sicher.

Daran dass Nagelsmann schon bald Trainer von Real Madrid ist, glaubt Tanner nicht. "Real wird sicher wieder eine Option, aber in sprachlicher Hinsicht und von seiner Interessenslage sehe ich England eher als nächsten und logischen Schritt", betonte der 56-Jährige.

Von einem Blitzwechsel zu Tottenham Hotspur rät der Funktionär allerdings ab. Stattdessen solle Nagelsmann eine Auszeit nehmen und nicht "vorschnell ins nächste Haifischbecken springen". "Die Zeit braucht er auch, um sich zu regenerieren und gut auf die nächste Station vorzubereiten", so Tanner.