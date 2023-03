Kritik an "fragwürdigen" Hainer-Statements

IMAGO/Eibner/Memmler

Klubboss des FC Bayern: Herbert Hainer

Im Zuge der Trennung des FC Bayern von Julian Nagelsmann geriet Klubpräsident Herbert Hainer in die Kritik, da er dem Trainer wenige Tage vor seiner Entlassung noch öffentlich das Vertrauen ausgesprochen hatte. Auch ein erfahrener TV-Kommentator war über das Verhalten irritiert.

Erst am Montag der vergangenen Woche stärkte Bayern-Boss Herbert Hainer dem damaligen Übungsleiter Julian Nagelsmann in einem Interview mit dem "kicker" den Rücken. "Wir planen mit ihm langfristig, haben das mit einem Fünfjahresvertrag dokumentiert, weil wir mit ihm etwas aufbauen wollen", wurde der 68-Jährige zitiert.

Nur vier Tage später war Nagelsmann an der Säbener Straße Geschichte.

Wenig überraschend flogen Hainer die Aussagen nach dem Trainerwechsel um die Ohren. Zwar rechtfertigten seine Führungskollegen Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic die Entscheidung gegen Nagelsmann und für Thomas Tuchel am Samstag auf einer Pressekonferenz ausführlich, ein fader Beigeschmack blieb dennoch.

FC Bayern: Kritik an Nagelsmann-Zuneigung von Hainer

Auch TV-Kommentator Wolff Fuss war vom plötzlichen Stimmungsumschwung beim deutschen Rekordmeister mindestens überrascht.

"Ich habe noch ein kleines Fragezeichen über dem Kopf, was die verbale Zuneigung von Herbert Hainer betrifft", erklärte der Reporter bei "Sky". Dessen Statements seien "fragwürdig" gewesen.

Sauer stieß Fuss auf, wie unumstößlich das Bekenntnis zu Nagelsmann wirkte: "Man hätte es diplomatischer formulieren können, mit einem Halbtonschritt weniger Zuneigung und Wertschätzung."

In ihrer späteren Begründung hatten die Klub-Vertreter enthüllt, dass es zwischen Trainer und Team Risse gegeben hatte. Nagelsmann habe "die Kabine verloren", lautete einer der Vorwürfe.

Thomas Tuchel soll die in Gefahr geratene Saison des FC Bayern nun retten. Am Dienstag leitet der frühere BVB-Coach seine erste Einheit in München.