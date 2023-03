Vorbereitungsplan der DFB-Elf für die Heim-EM steht

IMAGO/Herbertz / Nico Herbertz

Rudi Völler wurde nach der WM-Blamage zum neuen Nationalmannschaftsdirektor ernannt

Jubiläumsspiel gegen die Ukraine, eine US-Reise im Herbst: Die Planung von Hansi Flick Richtung Heim-EM 2024 steht.

Rudi Völler weiß, was auf ihn zukommt. Spätestens wenn Bundestrainer Hansi Flick seine Spieler im Oktober zu einer USA-Reise bittet, dürfte sich bei den Klubs angesichts der zusätzlichen Strapazen mitten in der Gruppenphase der Champions League Widerstand regen.

"Es gibt immer wieder Themen, bei denen DFB und Klubs nicht in einem Boot sitzen oder zumindest nicht in eine Richtung rudern", sagte der neue Nationalmannschaftsdirektor. So werde es "bei Abstellungen oder Einsatzzeiten immer mal Reibereien geben". Es sei aber sein Anspruch, "dass die Vereine mitspielen. Es wissen alle, dass sie nicht nur nehmen können, sondern auch was geben müssen. Das wird man schon noch merken in den nächsten Monaten."

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) ordnet nach drei herben Turnier-Enttäuschungen alles einer erfolgreichen Heim-EM 2024 unter. Die Nationalmannschaft soll die Fans wieder verzücken und für ein Sommermärchen 2.0 sorgen. Die Planung in Richtung des Turniers ist für dieses Jahr weitgehend abgeschlossen, auch wenn die Verträge noch nicht unterzeichnet sind und der Verband daher auf eine offizielle Bestätigung verzichtet.

Nationalmannschaft plant Zeichen für den Frieden

Das 1000. Länderspiel der so ruhmreichen DFB-Geschichte wird ein Zeichen für den Frieden. Das Jubiläumsspiel soll in Bremen gegen die Ukraine stattfinden. Danach stehen auf Wunsch von Flick noch zwei weitere Länderspiele vor der Sommerpause auf dem Programm - eines davon in Polen.

Weiter geht es mit je zwei Partien im September, Oktober und November. Zum Start in die EM-Saison wird es wohl eine Begegnung gegen Vize-Weltmeister Frankreich als echte Standortbestimmung geben.

Die USA-Reise soll vor dem Hintergrund der WM 2026 stattfinden, bei der das Land Co-Gastgeber mit Mexiko und Kanada ist. Zum Jahresabschluss ist ein Spiel im November beim Nachbarn Österreich geplant. Das bestätigte Flick schon vor dem Spiel gegen Belgien am Dienstagabend in Köln.

Die Planung wird nicht bei jedem Klub auf Begeisterung stoßen. "Hin und wieder muss ich vor dieser Europameisterschaft auch mal sagen, dass der DFB jetzt vorgeht", sagte Völler. Der Weltmeister von 1990 sieht sich als geeigneten Mann für die Rolle des Problemlösers: "Ich kenne noch aus meiner Leverkusener Zeit alle Verantwortlichen der Liga, einige waren sogar noch meine Spieler. Das ist eine hervorragende Arbeitsbasis - gerade auch, wenn es mal Konflikte geben wird."