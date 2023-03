Trainer-Legende mit düsterer Prognose für Schalke

IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Der FC Schalke 04 hat im Abstiegskampf ein knüppelhartes Restprogramm

Nach einer beeindruckenden Aufholjagd hat der FC Schalke 04 den Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga wieder selbst in der Hand. Trainer-Legende Friedhelm Funkel ordnet die Lage der Knappen dennoch weiterhin als bedrohlich ein.

In der Rückserie ist der FC Schalke noch immer ungeschlagen. Zwei Siege und sechs Unentschieden haben das Team von Trainer Thomas Reis in der Tabelle klettern lassen, vom rettenden Ufer trennt die Königsblauen nach 25 Spieltagen nur noch ein mickriger Punkt.

Da noch direkte Duelle mit den Keller-Konkurrenten Hertha BSC und TSG Hoffenheim auf dem Programm stehen, ist S04 nicht mehr zwangsläufig auf Schützenhilfe angewiesen und entsprechend optimistisch.

Auch Trainer-Idol Friedhelm Funkel ist von der sportlichen Entwicklung in Gelsenkirchen beeindruckt.

"Schalke macht es eigentlich am besten. Als abgeschlagener Letzter plötzlich acht Spiele ungeschlagen zu sein, ist eine unglaubliche Leistung von Thomas Reis", stellte der 69-Jährige den Knappen im "Express" im Vergleich zu vielen Mitbewerbern um den Klassenerhalt ein positives Zeugnis aus.

Scheitert der FC Schalke 04 an seinem Restprogramm?

Trotzdem zweifelt Funkel noch am Schalker Happy End. "Das Restprogramm macht es sehr schwierig. Die letzten drei Spiele sind in München, gegen Frankfurt und in Leipzig", warnte der einstige Abstiegsretter des 1. FC Köln.

Auch den zuletzt formschwachen Effzeh sieht er durchaus noch als gefährdet an. Am Sonntag trifft die Mannschaft von Coach Steffen Baumgart zuhause im Krisen-Duell auf den Erzrivalen Borussia Mönchengladbach.

"Wenn der FC das Derby jetzt auch noch verliert, wird es schwierig, wenn du den Abwärtstrend nicht mal im Derby stoppen kannst", merkte Funkel nachdenklich an.

Neben Schalke, Köln, Hertha und Hoffenheim stecken auch Schlusslicht VfB Stuttgart und der VfL Bochum (14.) unten fest. Mindestens zwei Vereine aus diesem Sextett dürften in der kommenden Saison nur noch zweitklassig spielen.