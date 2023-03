Nachholpartie für SGE-Gastspiel in Duisburg festgelegt

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Wunderl

Die MSV-Partie gegen Eintracht Frankfurt wurde neu terminiert

Das am vergangenen Sonntag abgesagte Spiel der Frauenfußball-Bundesliga zwischen dem MSV Duisburg und Eintracht Frankfurt wird am 16. April (13:00 Uhr/MagentaSport) nachgeholt. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Dienstag mit.

Die Begegnung des 16. Spieltags konnte kurzfristig nicht stattfinden, da der Rasen der MSV-Arena nach starken Regenfällen teilweise unter Wasser gestanden hatte.