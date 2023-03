Medien: FC Bayern hat Mega-Talent auf dem Zettel

IMAGO/Miroslav Lelas/PIXSELL

Luka Vuskovic hat das Interesse des FC Bayern geweckt

In seiner Heimat gilt Luka Vuskovic als einer der größten Talente. Viele europäische Schwergewichte haben den gerade einmal 16-jährigen Innenverteidiger auf dem Zettel - darunter wohl auch der FC Bayern. Als Favorit auf eine Verpflichtung des Kroaten gilt aber dennoch ein anderer Top-Klub.

Mit gerade einmal 16 Jahren gehört Luka Vuskovic bereits zum Stammpersonal bei seinem Heimatverein Hajduk Split. Durch seine beeindruckenden Leistungen in der kroatischen Juniorenliga empfahl sich der Youngster für die Profimannschaft.

In der U19-Liga gelangen dem Innenverteidiger in 13 Einsätzen sechs Treffer. Für einen Abwehrspieler eine atemberaubende Quote. Seit Ende Februar gehört der Innenverteidiger nun fest zum Kader des Tabellenzweiten der SuperSport HNL.

Sein unbestrittenes Talent ist auch einigen europäischen Top-Klubs nicht verborgen geblieben. Bereits Ende des letzten Jahres machten Gerüchte die Runde, dass Manchester City und Paris Saint Germain die Fühler nach dem jüngeren Bruder von HSV-Star Mario Vuskovic ausgestreckt haben sollen.

FC Bayern bei Vuskovic ohne Chance

Nun will der portugiesische Transferjournalist Nicoló Schira erfahren haben, dass auch der FC Bayern die Entwicklung des Abwehr-Juwels genau im Auge behalten will. In der Favoritenrolle steckt der deutsche Rekordmeister aber wohl nicht. Laut Schira soll sich PSG bereits in Gesprächen mit Hajduk Split befinden, um eine Ablösesumme auszuhandeln.

Ob es allerdings zu einer Einigung scheint offen. Der Sportjournalist enthüllte bei Twitter, dass der französische Meister derzeit rund zwölf Millionen Euro für Vuskovic bietet. Wohl aber zu wenig für das kroatische Spitzenteam, das dem Vernehmen nach mindestens 15 Millionen Euro für sein Top-Talent verlangt.

Da der U17-Nationalspieler in der Hafenstadt an der Adria gerade erst einen Profivertrag bis 2026 unterschrieben hat, werden Interessenten dieser Forderung wohl nachkommen müssen, um sich die Dienste von Vuskovic zu sichern.