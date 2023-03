Peruanischer Nationalspieler nach Handgemenge festgenommen

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Gawlik

Pedro Gallese wurde von der spanischen Polizei zwischenzeitlich festgesetzt

Bei einem Handgemenge mit der spanischen Polizei ist ein Fußball-Nationalspieler Perus festgenommen worden. Dies teilten die Polizei und die peruanischen Behörden mit.

Die Auseinandersetzung ereignete sich am Montagabend in Madrid bei der Hotelankunft des Teams, das nach dem Länderspiel in Deutschland (0:2) zu einem weiteren Test am Dienstag (21.30 Uhr) im Stadion von Atletico Madrid gegen den WM-Vierten Marokko antritt.

Laut Polizeisprecherin hatten etwa 300 peruanische Anhänger am Hotel auf die Mannschaft gewartet. "Die Fans versuchten, die Spieler zu erreichen, und die Polizei stellte sich zwischen die Fans und die Spieler, um ein Gedränge zu vermeiden", sagte die Sprecherin: "Ein Spieler hat einen Beamten am Auge getroffen. Der Spieler wurde daraufhin festgenommen und auf eine Polizeistation gebracht."

Wie das peruanische Außenministerium in einem Tweet mitteilte, handelte es sich bei dem festgenommenen Spieler um Torhüter Pedro Gallese. Mittlerweile wurde der 33-Jährige ohne Anklage freigelassen.

Perus Regierung habe von den "betroffenen Behörden" eine "Klärung" des Vorfalls verlangt, hieß es weiter. In einer Erklärung schrieb der peruanische Fußballverband FPF, er stehe "voll und ganz hinter" Gallese, den er "seit dem Vorfall begleitet" habe.