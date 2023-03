Ex-Talent des FC Bayern im Visier des VfB Stuttgart

IMAGO/Oliver Zimmermann

Chima Okoroji soll das Interesse des VfB Stuttgart geweckt haben

Auf der Suche nach Verstärkung für die kommende Saison hat der VfB Stuttgart seinen Blick offenbar in die 2. Fußball-Bundesliga gerichtet. Chima Okoroji, einstiges Talent vom FC Bayern und heutiger Profi vom SV Sandhausen, soll auf dem Zettel der Schwaben stehen.

Wie "Sky" berichtet, haben die Verantwortlichen des VfB Stuttgart ein Auge auf Chima Okoroji geworfen. Dem TV-Sender zufolge ist aber auch der FC St. Pauli an einer Verpflichtung des Linksverteidigers interessiert.

Was dem VfB Stuttgart im Poker um Okoroji in die Karten spielen könnte, ist die Tatsache, dass sich Sportdirektor Fabian Wohlgemuth und der 25-Jährige bereits aus gemeinsamen Zeiten beim SC Paderborn kennen.

Okoroji ist bei Zweitligaschlusslicht Sandhausen unumstrittener Stammspieler. Im Team von Trainer Tomas Oral ist der gebürtige Münchner gesetzt, stand vor und nach einem Mittelfußbruch, der ihn von Oktober bis Februar rund vier Monate außer Gefecht setzte, immer in der Startelf.

Okorojis Vertrag in Sandhausen ist noch bis Ende Juni 2024 datiert. "Sky" zufolge kann der Abwehrspieler den SVS bei einem Abstieg aber in diesem Sommer ablösefrei verlassen.

Nach 25 Spieltagen in der 2. Fußball-Bundesliga liegt Sandhausen mit gerade einmal 21 Punkten abgeschlagen auf dem letzten Tabellenplatz. Hansa Rostock (Platz 17), Eintracht Braunschweig (Platz 16) und Arminia Bielefeld (Platz 15) haben jeweils einen Vorsprung von vier Zählern.

Okoroji mit zwei Bundesliga-Partien für den SC Freiburg

Okoroji spielte bis zur U19 für die Jugend des FC Bayern. Es folgten Stationen beim FC Augsburg, dem SC Freiburg, Jahn Regensburg und dem SC Paderborn.

Beim SC Freiburg schaffte es Okoroji sogar mehrfach in den Spieltagskader der Bundesligaprofis. Zwei Einsätze in der Saison 2018/2019 stehen zu Buche, einer davon sogar von Beginn an.