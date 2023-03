Stimmen zur DFB-Pleite: "Ganz schlimm!"

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Memmler

Joshua Kimmich und die DFB-Elf mussten sich Belgien geschlagen geben

Die DFB-Elf geht gegen Belgien baden, weil sie in den ersten 30 Minuten überhaupt nicht auf dem Platz ist. Die Tiefschlafphase erkennen auch die Verantwortlichen. Gleichzeitig wird aber auch das Aufbäumen in der zweiten Halbzeit gelobt. Die Stimmen zum Spiel:

Hansi Flick (Bundestrainer): "Wir waren zu verhalten, zu passiv und haben den Gegner nicht unter Druck setzen können. Belgien hat es gnadenlos ausgespielt. Aber die Leidenschaft hat uns noch einmal zurück gebracht. Ein Riesenlob an das Publikum, es hat gespürt, dass die Mannschaft alles gibt und versucht, das Ergebnis besser zu gestalten."

Joshua Kimmich (DFB-Kapitän): "Die ersten 30 Minuten waren ganz schlimm, die ersten 15 waren wir überhaupt nicht auf dem Platz, sehr fehleranfällig, vor allem mit dem Ball, überhaupt nicht hungrig. Das war nix! Ab der 30. war es definitiv besser. Die zweite Halbzeit war so, wie wir uns das vorstellen."

Niclas Füllkrug (Torschütze): "Wir haben insgesamt trotzdem ein gutes Gesicht gezeigt und Moral bewiesen. Da sind wir stolz drauf. In der ersten Halbzeit hat uns ein bisschen die Tiefe gefehlt, da kriegen wir die ersten beiden Tore zu leicht und zu schnell. Der Trainer hat reagiert, dann ist es besser geworden."

Lothar Matthäus (RTL-Experte): "Das war das Schlechteste, was ich in meiner langen, langen Laufbahn gesehen habe. Sie haben sich nicht gewehrt in den Zweikämpfen, die Belgier stehen lassen. Aber dann sind sie aufgewacht. Emre Can und die Jungen haben mich überzeugt, sie hatten keine Angst. Serge Gnabry hat in den letzten 20 Minuten überragend gespielt. So wollen wir Deutschland sehen."