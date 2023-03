Stanisic kontaktierte Nagelsmann nach Bayern-Beben

IMAGO/Laci Perenyi

Josip Stanisic (r.) überzeugte beim FC Bayern unter Julian Nagelsmann

Josip Stanisic zählte beim FC Bayern zu den großen Gewinnern unter Julian Nagelsmann. Kein Wunder, dass der gebürtige Münchner das Aus des Cheftrainers an der Säbener Straße bedauert.

"Ich finde es schade, weil Nagelsmann ein Trainer war, der mir die Chance gegeben hat, mich auf allerhöchster Ebene zu zeigen", meinte Stanisic gegenüber "Spox" und "Goal".

Der 22-Jährige übte zudem Selbstkritik. "Mir tut es leid, weil wir als Mannschaft auch dafür verantwortlich sind", wählte der kroatische Nationalspieler offene Worte. Seine Beziehung zu Nagelsmann sei "immer gut" gewesen. "Da kann ich nichts Schlechtes sagen", so Stanisic.

Zudem verriet der Rechtsverteidiger, dass er seinem ehemaligen Vorgesetzten nach dessen Entlassung geschrieben habe. "Nur kurz ein paar Nachrichten, nichts Spektakuläres", erklärte Stanisic. Der Abwehrmann hatte sich unter Nagelsmann in den vergangenen Wochen mehr und mehr in die Startelf der Münchner gespielt.

FC Bayern: Kimmich und Goretzka werden deutlich

Zuletzt hatten sich bereits mehrere Stars des FC Bayern zum Aus von Nagelsmann geäußert. Die deutlichsten Worte wählte hierbei Nationalspieler Joshua Kimmich.

"Wir müssen lernen, damit umzugehen. Wenn es zu einem Trainerwechsel kommt, ist es immer enttäuschend. Wir Spieler haben es nicht geschafft, gute Ergebnisse zu erzielen", sagte der 28-Jährige am letzten Samstag im "ZDF".

"Wahrscheinlich habe ich ihn häufiger gesehen als meine Familie. Ein Schock. Trotzdem müssen wir auf unsere Klubverantwortlichen vertrauen," ergänzte Leon Goretzka.

Fortan steht Thomas Tuchel beim FC Bayern an der Seitenlinie. Am Samstagabend (18:30 Uhr) empfängt der FC Bayern in München Tabellenführer Borussia Dortmund zum Bundesliga-Spitzenspiel. Kurz zuvor werden Stanisic, Kimmich und Goretzka, die unlängst auf Länderspielreise waren, auf Tuchel treffen.