Rose spricht über Nübel-Gerüchte und Bayerns Trainer-Beben

IMAGO/Roger Petzsche

Marco Rose ist Trainer von RB Leipzig

Alexander Nübel, derzeit vom FC Bayern an die AS Monaco verliehen, wurde Angang Februar mit einem Wechsel zu RB Leipzig in Verbindung gebracht. RB-Trainer Marco Rose äußerte sich nun zu den Gerüchten. Der frühere BVB-Coach sprach außerdem über das Trainer-Beben bei den Bayern.

Vor wenigen Wochen hatte die "Sport Bild" berichtet, dass es Alexander Nübel zu RB Leipzig ziehen könnte. Ein Wechsel zu den Sachsen sei für den Keeper eine "ernsthafte Option".

Gegenüber dem Magazin äußerte sich Rose jetzt zu den Spekulationen. "Er war kein Thema in den Gesprächen mit Freddy Gößling (Torwarttrainer RB Leipzig; d. Red.)", stellte der Leipzig-Coach klar, betonte jedoch: "Er ist ein toller Torhüter, der sich gut entwickelt hat."

Nübel ist noch bis zum Saisonende an die AS Monaco verliehen. Sein Vertrag in München läuft noch bis 2025. Dass der 26-Jährige aber eine Zukunft beim FC Bayern hat, ist unwahrscheinlich.

Schließlich sind die Verträge von Yann Sommer und Manuel Neuer noch bis 2025 beziehungsweise 2024 datiert.

Im Frühling sind zwischen Nübel und den Verantwortlichen des FC Bayern zwar Gespräche geplant. Gut möglich, dass diese jedoch ergeben, dass der frühere Schalker keine Stammplatz-Perspektive hat. Laut "Sport Bild" könnte der Torwart im Sommer endgültig verkauft werden.

Ob Leipzig dann aber ernsthaft zuschlagen will, bleibt abzuwarten. Rose jedenfalls sieht seinen Kader im Tor gut aufgestellt.

Péter Gulácsi kehre nach seiner Kreuzbandverletzung schon bald zurück. "Wenn er gesund ist, sind wir da gut aufgestellt. Janis Blaswich macht es super, auf Ørjan Nyland ist Verlass", betonte er.

Trainer-Wechsel beim FC Bayern hat Rose "überrascht"

In dem Interview äußerte sich Rose aus zum Rauswurf von Julian Nagelsmann.

"Um ehrlich zu sein: Ja, das hat mich schon überrascht", gab der 46-Jährige zu und betonte mit Blick auf Tuchel und Nagelsmann: "Beides sind hervorragende Trainer."