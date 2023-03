FC Bayern droht Last-Minute-Entscheidung bei Musiala

IMAGO/Laci Perenyi

FC Bayern ohne Jamal Musiala gegen den BVB?

Wettrennen gegen die Zeit vor dem Bundesliga-Kracher zwischen dem FC Bayern und Borussia Dortmund: Die Entscheidung über den Einsatz von Jamal Musiala beim BVB-Duell wird wohl erst kurz vor Spielbeginn fallen.

Das berichtet der "kicker". Demnach gehe die Tendenz dahin, dass Musiala wenn überhaupt als Einwechselspieler im Kader des deutschen Rekordmeisters steht.

Die Münchner wollten ein unnötiges Risiko beim 20 Jahre alten Nationalspieler vermeiden, auch im Hinblick auf die anstehenden Champions-League-Duelle gegen Manchester City, heißt es.

Zuletzt hatte sich ein Comeback Musialas gegen den BVB angedeutet, weil er wieder mit dem Ball trainieren konnte. Der Offensivspieler laboriert an einem Muskelfaserriss im linken Oberschenkel. Wegen der Verletzung hatte er auch die Länderspiele gegen Peru (2:0) und Belgien (2:3) verpasst.

Für den FC Bayern und den neuen Cheftrainer Thomas Tuchel wäre ein Musiala-Ausfall extrem bitter: Der Youngster gehörte unter Tuchels Vorgänger Julian Nagelsmann bislang in dieser Saison zu den absoluten Leistungsträgern der Münchner. Starke 27 Torbeteiligungen (15 Treffer, zwölf Vorlagen) in 35 Pflichtspielen stehen in seiner Statistik.

BVB vs. FC Bayern diesmal noch brisanter

Die Befürchtungen des BVB hingegen scheinen sich nicht zu bewahrheiten. "Bild" hatte berichtet, man vermute im Dortmunder Lager einen Münchner Bluff in Sachen Musiala, als es bereits in der vergangenen Woche hieß, er werde das Spitzenspiel wahrscheinlich verpassen.

Das ohnehin extrem prestigeträchtige Kräftemesse zwischen dem FC Bayern und dem BVB birgt diesmal noch mehr Brisanz, wegen Tuchels Debüt auf der Trainerbank ausgerechnet gegen seinen Ex-Klub sowie der spannenden Tabellensituation.

Die Borussia belegt vor dem Gastspiel in der Allianz Arena den ersten Platz. Der FC Bayern folgt dahinter mit einem Punkt Rückstand.