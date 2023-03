Matthäus legt sich fest: Bayern gewinnt, BVB "Außenseiter"

IMAGO/Anke Waelischmiller/Sven Simon

BVB und FC Bayern duellieren sich am Samstagabend

Lange hat die Fußball-Bundesliga kein derart brisantes Spitzenspiel mehr erlebt wie das anstehende Duell zwischen FC Bayern und BVB (Samstag, 18:30 Uhr). Im Vorfeld hat sich Rekordnationalspieler Lothar Matthäus auf einen Sieg seiner Münchner festgelegt.

Verkehrte Welt in der Bundesliga: Vor dem 26. Spieltag thront Borussia Dortmund an der Spitze und reist damit als Gejagter zum Klassiker in die Allianz Arena, wo der FC Bayern mit seinem neuen Trainer Thomas Tuchel die Dinge wieder geradebiegen will.

"Eine tolle Konstellation, weil der Außenseiter einen Punkt Vorsprung mitbringt", teilte FCB-Urgestein Lothar Matthäus seine Vorfreude auf den Kracher im "kicker".

Der 62-Jährige ist sich allerdings sicher, dass die Hausherren mit dem BVB kurzen Prozess machen werden. "Gewinnen werden die Bayern, weil sie gereizt sind, was für den Gegner selten angenehm ist. Für sie sprechen die Erfahrung in solchen Spielen, der Heimvorteil und die Gewinnermentalität", erklärte der Weltmeister von 1990.

Zwar spreche "die Form für Schwarz-Gelb", wo seit der Winterpause "das gesamte Gefüge stabiler geworden" sei und auch die "Mentalität" endlich stimme, dennoch liege die "Favoritenrolle bei den Münchnern", führte Matthäus aus.

Seine Prognose: "Gewinnen die Bayern am Samstag, bleiben sie Favorit. Bei einem Unentschieden ist es ein offenes Rennen, bei einem BVB-Sieg wird es ganz schwer für den FCB."

FC Bayern: Matthäus tritt gegen Nagelsmann nach

Der heutige TV-Experte geht davon aus, dass Tuchel den FC Bayern "wieder stabiler" machen wird und es fortan "nicht so viele Leistungsschwankungen gibt".

In diesem Zusammenhang verteilte Matthäus eine verbale Spitze an die Adresse des geschassten Übungsleiters Julian Nagelsmann.

Viele Partien unter dem Ex-Coach seien "nicht Bayern-like" und "die Schwankungen zu groß" gewesen, es hätte einfach "zu viel im Argen" gelegen.