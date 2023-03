Kolo Muani vor Wechsel? Das sagt Eintracht-Manager Krösche

IMAGO/Michael Taeger

Randal Kolo Muani von Eintracht Frankfurt soll ein Thema beim FC Bayern sein

Sportvorstand Markus Krösche von Eintracht Frankfurt hat sich zu einem möglichen Abgang von Randal Kolo Muani nach der laufenden Saison geäußert. Der Torjäger wird unter anderem beim FC Bayern gehandelt.

"Grundsätzlich haben wir keine Absicht, Randal Kolo Muani nach nur einem Jahr bei uns in diesem Sommer abzugeben", sagte Krösche gegenüber "Sport1".

"Wir wollen den Weg weiter mit ihm zusammen gehen und ihn nicht zwingend verkaufen. Eine weitere Saison bei uns würde ihm auch sicher guttun", fügte der SGE-Manager an.

Der Hype um den 24 Jahre alten Shooting-Star sei "aber nachvollziehbar und völlig in Ordnung. Das hat er sich nach seinen tollen Leistungen auch verdient", erklärte Krösche.

Kolo Muani war im vergangenen Sommer ablösefrei vom FC Nantes zu Eintracht Frankfurt gewechselt. Dort ging die Entwicklung des französischen Nationalspielers durch die Decke. 16 Tore und 14 Vorlagen in 35 Pflichtspielen gelangen Kolo Muani 2022/2023 bereits.

Neben dem FC Bayern sollen sich auch Paris Saint-Germain sowie englische Top-Klubs mit dem Newcomer beschäftigen.

Eintracht Frankfurt: 100 Millionen Euro für Randal Kolo Muani?

Krösche sieht bei Kolo Muani trotz seiner starken Leistungen allerdings durchaus noch Luft nach oben. "Randal hat noch viele Themen, an denen er arbeiten kann: an seiner Robustheit, an taktischen Dingen."

In den Champions-League-Duellen mit Serie-A-Spitzenreiter SSC Neapel habe man bei Kolo Muani gesehen, "dass er noch Grenzen hat. Das ist aber völlig normal", so Krösche.

Im Falle eines Wechsels erhofft sich Eintracht Frankfurt angeblich 100 Millionen Euro Ablöse für Kolo Muani.

Der umworbene Profi selbst hatte seine Zukunft bei den Hessen zuletzt offen gelassen. "Ich versuche, mich auf meinen Verein zu konzentrieren. Wir setzen unsere Auftritte fort und im Sommer werden wir sehen. Danach, ich habe immer davon geträumt, in großen Klubs zu spielen", sagte er "L'Equipe".