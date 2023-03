Saison-Aus für Jenz? Schalke-Trainer Reis äußert sich

IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Thomas Reis will mit dem FC Schalke 04 den Klassenerhalt in der Bundesliga schaffen

Im Heimspiel gegen Bayer 04 Leverkusen wartet auf den FC Schalke 04 eine echte Herkulesaufgabe. Zu allem Überfluss kämpfen die Knappen vor dem Spiel gegen die formstarken Rheinländer auch noch mit einigen Verletzungssorgen. Zu der Ausfallzeit von Abwehrchef Moritz Jenz hat Cheftrainer Thomas Jenz nun ein Update gegeben.

Sollte der FC Schalke auch gegen Bayer Leverkusen am Samstag nicht verlieren, wäre es für die Gelsenkirchener bereits das neunte ungeschlagene Bundesligaspiel in Folge. Längst ist die Hoffnung auf den Klassenerhalt bei den Fans der Königsblauen zurückgekehrt, nachdem der Aufsteiger die Hinrunde als abgeschlagener Letzter beendet hatte.

Doch nun wartet mit Leverkusen ein ebenso formstarkes Team auf die Mannschaft von Thomas Reis. "Leverkusen hat sich stabilisiert und gefangen. Sie haben ein Riesentempo, das wissen wir. Wir haben den Fokus ein bisschen auf Doppelpass-Verteidigung gelegt", sagte der 49-Jährige auf der Pressekonferenz am Donnerstag.

FC Schalke 04: Jenz-Ausfall "wiegt schwer"

Chancenlos sei der FC Schalke 04 aber dennoch nicht, stellte Reis klar und schickte gleich eine Kampansage mit an den Rhein. "Wir wollen ihnen den Spielspaß nehmen. Wichtig ist, dass man in unserer Situation erfolgreich spielt. Da gibt es keinen Schönheitspreis", erklärte der ehemalige Bochumer und ergänzte: "Für uns gilt: Risiko vermeiden, Mentalität, Zweikämpfe gewinnen und selbst mutig sein."

Sorgen bereitet den Knappen derweil die lange Ausfallliste. Besonders schwer wiegt der Ausfall von Abwehrchef Moritz Jenz, der bislang keine Spielminute in der Rückrunde verpasste. Wegen einer Zerrung am Oberschenkel falle er aus, "sein Verlust wiegt schwer", so Reis.

Die Pause des 23-Jährigen sei aber nötig, damit "die Möglichkeit besteht, dass er nächste Woche wieder voll bei Kräften ist und dadurch die letzten Spiele gestalten kann." Ein Saison-Aus des Innenverteidigers, über das zuletzt mehrere Medien spekulierten, wäre damit vom Tisch.

Bereits in den vergangene Wochen waren mit Tim Skarke und Sōichirō Kōzuki zwei wichtige Spieler für die Schalker Offensive ausgefallen. Auf eigene Verfehlungen in der Belastungssteuerung oder Fehler der medizinischen Abteilung wollte Reis die Ausfälle aber nicht zurückführen: "Ich glaube nicht, dass sich Verletzungen häufen. Natürlich sprechen wir darüber. Ich hinterfrage mein Training auch, ob es dazu beiträgt. Wir haben noch einige Spiele und müssen das Risiko abwägen."