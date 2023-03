FC Bayern lehnte Angebote für Top-Talent ab

IMAGO/Sven Leifer

Will den nächsten Schritt machen: Angreifer Kabadayi vom FC Bayern (l.)

Im Unterbau des FC Bayern tummeln sich zahlreiche junge Spieler, die noch auf die ganz große Karriere hoffen. Einer von ihnen muss den deutschen Rekordmeister wohl erst verlassen, um dem Ziel ein Stück näher zu kommen.

Yusuf Kabadayi entwächst der zweiten Mannschaft des FC Bayern immer mehr. Der deutsche U19-Nationalspieler, der seit früher Jugend bei seinem Heimatklub das Fußballspielen lernt, spielt derzeit in seiner bereits zweiten Saison für die Regionalliga-Mannschaft des deutschen Rekordmeisters.

Vier Tore in elf Partien konnte der 19 Jahre alte Stürmer für die Mannschaft von Trainer Holger Seitz in dieser Spielzeit erzielen. Doch die vierthöchste Spielklasse in Deutschland scheint nicht mehr die ideale Umgebung zu sein, um sich weiterzuentwickeln: Nach Angaben von "Spox" und "Goal" kann sich Kabadayi mittlerweile einen Abschied vom FC Bayern vorstellen.

Angedacht sei ein Leihgeschäft, um es zu einem späteren Zeitpunkt nochmal bei den Profis versuchen zu können.

FC Bayern lehnte zwei Angebote ab

Schon im vergangenen Winter sollen es gleich zwei Interessenten versucht haben: Serie-A-Klub US Lecce und Galatasaray aus der türkischen SüperLig. Bei beiden Vereinen hätte Kabadayi womöglich von den Erfahrungen, bei Erstligisten zu trainieren und spielen, profitieren können.

Doch der FC Bayern lehnte den Deal dem Bericht zufolge ab: Lecce wollte im Leihvertrag eine Kaufoption verankern, Galatasaray wollte den Youngster direkt fest unter Vertrag nehmen. Der Plan der Münchners sei jedoch, die Entwicklung des Angreifers selbst in der Hand zu haben.

Dass Leihgeschäfte immer wieder Früchte tragen, zeigen zwei aktuelle Beispiele: Malik Tillman blühte nach seinem Wechsel auf Zeit zu den Rangers auf. Mittelfeldspieler Gabriel Vidovic zog es in die niederländische Eredivisie zu Vitesse, wo er zu den Stammspielern zählt.

Der Vertrag von Yusuf Kabadayi beim FC Bayern ist noch bis 2024 gültig.