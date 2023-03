Sabitzer-Kehrtwende beim FC Bayern?

IMAGO/Samuel Carreo/News Images

Marcel Sabitzer ist bis 2025 an den FC Bayern gebunden

Marcel Sabitzer ist noch bis zum Saisonende vom FC Bayern an Manchester United ausgeliehen. Ein dauerhafter Verbleib beim englischen Rekordmeister erschien zuletzt wahrscheinlich. Der Trainerwechsel in München könnte allerdings zu einer Kehrtwende führen.

Trägt Marcel Sabitzer in der kommenden Saison wieder das Trikot des FC Bayern? "The Sun" spekuliert über eine potenzielle Rückkehr des 29-Jährigen an die Säbener Straße. Als Grund führt das britische Boulevardblatt die Ankunft von Thomas Tuchel an.

Der 49-Jährige hat beim FC Bayern das Zepter von Julian Nagelsmann übernommen. Ob Tuchel beim deutschen Rekordmeister künftig auf Sabitzer setzen will, ist noch ungewiss.

Laut dem italienischen Journalist Fabrizio Romano könnte im Mai oder Juni eine Entscheidung bezüglich der sportlichen Zukunft des zentralen Mittelfeldspielers fallen.

Unter Nagelsmann musste sich Sabitzer (Vertrag bis 2025) beim FC Bayern zumeist mit der Ersatzrolle begnügen. Aus diesem Grund gaben die Münchner den Österreicher im Januar für ein halbes Jahr an Manchester United ab. Bei den Red Devils gehört Sabitzer seitdem zum Stammpersonal.

Marcel Sabitzer lässt Zukunft beim FC Bayern offen

"Marcel ist ein Topspieler. Es überrascht mich überhaupt nicht, dass er schon so schnell so gute Leistungen bringt. Wer so viel Erfahrung hat wie Marcel, ob in der Champions League oder mit seinen mittlerweile über 60 Länderspielen, der braucht nicht lange, um sich bei so einem Klub und in so einer Liga zurechtzufinden", betonte Sabitzers Agent Roger Wittmann Ende Februar im Gespräch mit "Sport1".

Der Spielmacher ließ seine Zukunft zuletzt offen. "Im Moment ist es eine Leihe, das ist alles, was ich sagen kann", wurde Sabitzer vor wenigen Wochen von der "Daily Mail" zitiert: "Mir gefällt es hier. Ich fühle mich hier sehr wohl. Ich mag die Mannschaft, ich mag den Verein, die Atmosphäre in Old Trafford. Wir werden sehen, was im Sommer passiert."

Die "Bild" berichtete im Februar, dass der FC Bayern dem Mittelfeldspieler bei einem Angebot in Höhe von 20 Millionen Euro grünes Licht für einen festen Wechsel auf die Insel geben würde. Der Trainerwechsel an der Säbener Straße könnte aber letztlich für eine Kehrtwende sorgen.