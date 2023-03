Chelsea-Star flirtet mit Wechsel zum FC Bayern

IMAGO/Simon Traylen

Mason Mount liebäugelt mit einem Wechsel zum FC Bayern

Bekommt das Mittelfeld des FC Bayern bald eine namhafte Verstärkung? Einem englischen Medienbericht zufolge kann sich ein Star des FC Chelsea durchaus vorstellen, Ex-Trainer Thomas Tuchel zum deutschen Rekordmeister zu folgen und schon bald an der Isar anzuheuern.

Wie der renommierte "Guardian" berichtet, ist Chelsea-Profi Mason Mount an einem Wechsel zum FC Bayern interessiert. Weil sein Vertrag in London ausläuft und seine Zukunft an der Stamford Bridge dementsprechend offen ist, könne es im Sommer zu einem Verkauf kommen, schreibt das Blatt.

Da sich Mount unter Tuchel beim FC Chelsea sehr wohl fühlte, gelten die Münchner mittlerweile als eine seiner bevorzugten Anlaufstellen. Zuvor wurde der Mittelfeldspieler bereits mit Manchester United, dem FC Liverpool und Juventus Turin in Verbindung gebracht.

Problematisch dürfte ein Transfer noch mit Blick auf die Ablösesumme werden. Der "Guardian" berichtet, dass die Blues mindestens 50 Millionen Pfund (ca. 56 Millionen Euro) für den 24-Jährigen fordern könnten. Eine Summe, die für den FC Bayern bei nur noch einem Jahr Restlaufzeit höchstwahrscheinlich zu hoch und nicht zu stemmen sein wird.

Nichtsdestotrotz sollen sich die Münchner bereits mit einem Transfer des Mittelfeldspielers beschäftigen. Die "Times" berichtete erst am Mittwoch, Mount stehe auf der Wunschliste von Thomas Tuchel weit oben. Und auch hier war die Rede von einer Ablösesumme in Höhe von mindestens 50 Millionen Pfund.

In die Karten spielen könnte dem FC Bayern der Kaufrausch, der den FC Chelsea in den letzten Monaten heimgesucht hat. Die Blues haben weit über 600 Millionen Euro für neue Spieler ausgegeben, gleichzeitig aber kaum Profis abgegeben. Der Kader ist entsprechend voll und schreit nach einer Verkleinerung.

Mount hat bislang nur bedingt unter dem Überangebot an Chelsea-Spielern gelitten. In 23 von 27 Ligaspielen stand der englische Nationalspieler auf dem Platz, 20 Mal davon von Beginn an.