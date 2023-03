Enthüllt: Noch kein Angebot für Julian Nagelsmann

IMAGO/Danilo Di Giovanni

Julian Nagelsmann ist nicht mehr Cheftrainer des FC Bayern

Wohin zieht es Julian Nagelsmann nach seinem Aus beim FC Bayern? Diese Frage treibt nicht nur die deutschen Fußball-Fans umher. Schließlich wird der 35-Jährige aktuell mit einem Engagement bei Tottenham Hotspur sowie Real Madrid in Verbindung gebracht. Eine heiße Spur gibt es aber anscheinend noch nicht.

Wie "Sport1" berichtet, liegt Nagelsmann derzeit kein Angebot vor.

Der Übungsleiter wurde am vergangenem Freitag von seinen Aufgaben beim FC Bayern freigestellt. Nagelsmann hatte den deutschen Rekordmeister im Sommer 2021 von Hansi Flick übernommen.

In seiner ersten Saison konnte der heute 35-Jährige mit den Münchnern die deutsche Meisterschaft gewinnen. In den Pokal-Wettbewerben scheiterte der FC Bayern hingegen vorzeitig.

FC Bayern sorgt für Paukenschlag

In der laufenden Spielzeit rangieren die Roten in der Fußball-Bundesliga momentan einen Punkt hinter Tabellenführer Borussia Dortmund. Im DFB-Pokal sowie in der Champions League bestehen ebenfalls noch alle Titel-Chancen.

Trotzdem entschied sich der FC Bayern für eine vorzeitige Trennung und sorgte dadurch am Ende der vergangenen Woche für einen Paukenschlag.

"Nach gründlicher Analyse der sportlichen Entwicklung unserer Mannschaft speziell seit Januar und mit den Erfahrungswerten der Rückrunde in der Vorsaison haben wir jetzt gemeinsam entschieden, Julian freizustellen", begründete Sportvorstand Hasan Salihamidzic das Trainer-Beben in einer Mitteilung.

Julian Nagelsmann schweigt zum Aus beim FC Bayern

Nagelsmann mangelt es aber offenbar nicht an Optionen. Zuletzt wurde der gebürtige Bayer sowohl bei Tottenham Hotspur als auch bei Real Madrid gehandelt.

Die Spurs suchen nach einem Nachfolger für den entlassenen Italiener Antonio Conte. Real Madrid könnte sich Medienberichten zufolge im Sommer von Carlo Ancelotti trennen.

Laut "Sport1" wird Nagelsmann frühestens zur kommenden Saison bei einem neuen Klub anheuern. Der geschasste Trainer des FC Bayern hat sich bislang nicht öffentlich zu seiner Freistellung - beziehungsweise zu seinen Zukunftsplänen - geäußert.