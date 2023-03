So reagierte Tuchel auf das Angebot des FC Bayern

IMAGO/Philippe Ruiz

Thomas Tuchel bei seiner Vorstellung beim FC Bayern

Seit einer Woche ist Thomas Tuchel der neue Cheftrainer des FC Bayern. Die Vereinsbosse des deutschen Rekordmeisters konnten den 49-Jährigen zu einer Unterschrift an der Säbener Straße bewegen. Nun wurde enthüllt, wie das entscheidende Treffen zwischen den beteiligten Protagonisten abgelaufen ist.

Wie "Bild"-Fußballchef Christian Falk im Podcast "Bayern Insider" berichtet, fanden sich Thomas Tuchel, Vorstandschef Oliver Kahn sowie der Technische Direktor Marco Neppe am vorletzten Dienstag gegen 19 Uhr in der Wohnung von Sportvorstand Hasan Salihamidzic ein.

Über rund fünf Stunden diskutierten die beteiligten Personen die Pläne des FC Bayern. Tuchel sei zunächst nicht klar gewesen, dass er sofort für Julian Nagelsmann übernehmen soll, heißt es. Die Münchner Führungsriege bot dem 49-Jährigen offenbar gleich zu Beginn der Zusammenkunft das Engagement an.

Tuchel soll dann aufgestanden, ein paar Schritte in Richtung Fenster gegangen sein und dann geantwortet haben: "Ok, dann machen wir das", will "Bild"-Fußballchef Christian Falk erfahren haben.

Thomas Tuchel startet beim FC Bayern mit BVB-Duell

Salihamidzic hatte das besagte Treffen mit Tuchel bereits am vergangenen Samstag auf einer Pressekonferenz bestätigt. Der ehemalige Cheftrainer des FC Chelsea soll beim FC Bayern die Trendwende einleiten. Beim Debüt kommt es am Samstag (18:30 Uhr) gleich zum Bundesliga-Spitzenspiel gegen Borussia Dortmund.

"Die Herausforderung könnte nicht größer sein", stellte Tuchel vor dem Gipfeltreffen klar. Der Nagelsmann-Nachfolger hatte zwischen 2015 und 2017 selbst für den BVB gearbeitet. "Für mich persönlich entstehen aber nicht die ganz großen Geschichten", meinte Tuchel.

"Ein, zwei Nachrichten habe ich bekommen von Leuten, die sich darauf freuen, mich zu sehen", verriet der neue Cheftrainer des FC Bayern über seine bestehenden Kontakte nach Dortmund.