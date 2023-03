FC Bayern sieht offenbar von Havertz und Mount ab

IMAGO

Kai Havertz (l.) und Mason Mount (m.) werden beim FC Bayern gehandelt

Aufgrund der Ankunft von Cheftrainer Thomas Tuchel ranken sich rund um den FC Bayern aktuell zahlreiche Transfer-Spekulationen. Insbesondere Stars des FC Chelsea werden dieser Tage besonders heiß an der Säbener Straße gehandelt. Doch nicht jedes Gerücht soll auch gleichzeitig der Wahrheit entsprechen.

Bis zum vergangenen September arbeitete Thomas Tuchel für den FC Chelsea. Mit den Blues feierte der 49-Jährige in der Saison 2020/21 den Gewinn der Champions League. Kai Havertz und Mason Mount standen im Finale gegen Manchester City in der Startelf, waren sogar am entscheidenden Treffer zum 1:0 direkt beteiligt.

In den vergangenen Tagen kursierten Gerüchte, dass die beiden Chelsea-Stars ihrem ehemaligen Cheftrainer im Sommer zum FC Bayern folgen könnten.

Wie "Bild"-Fußballchef Christian Falk im Podcast "Bayern Insider" berichtet, wird es Havertz zur kommenden Saison aber nicht an die Säbener Straße ziehen. Zwar sei sein Name bei den ersten Gesprächen zwischen den Vereinsbossen des FC Bayern und Tuchel gefallen, jedoch sollen die Münchner wohl von einer Havertz-Verpflichtung absehen.

Ähnlich sieht die Situation offenbar bei Mount aus. Laut dem renommierten "Guardian" soll der 24-Jährige an einem Wechsel zum FC Bayern interessiert sein. "Bild"-Reporter Falk zufolge ist der zentrale Mittelfeldmann aber bislang überhaupt kein Thema an der Säbener Straße.

Dani Olmo und Co. wohl ebenfalls nicht zum FC Bayern

Nach Informationen der Boulevardzeitung stehen Dani Olmo von RB Leipzig, West-Ham-Star Declan Rice sowie das kroatische Innenverteidiger-Juwel Luka Vuskovic von Hajduk Split momentan ebenfalls nicht auf der Transferliste des FC Bayern. Die genannten Spieler waren in den vergangenen Tagen und Wochen ebenfalls beim deutschen Rekordmeister gehandelt worden.

Zunächst will sich Tuchel beim FC Bayern den bestehenden Kader anschauen, bevor im Sommer Änderungen vorgenommen werden könnten.