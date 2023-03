Prömel vor Rückkehr ins Mannschaftstraining

unknown

Grischa Prömel bald zurück bei der TSG

Mittelfeldspieler Grischa Prömel steht vor einem Comeback beim Fußball-Bundesligisten TSG Hoffenheim.

Der 28-Jährige, der Anfang November eine Knöchelfraktur erlitten hatte, kehrte in dieser Woche auf den Platz zurück. Laut TSG-Trainer Pellegrino Matarazzo kommt die Partie bei Werder Bremen am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) noch zu früh, in der kommenden Woche gegen Schalke 04 soll er wieder eine Option sein.

Neben Prömel könnte auch Justin Che nach dem Bremen-Spiel wieder ins Mannschaftstraining einsteigen. Bei Jacob Bruun Larsen (Leiste) werde es noch dauern, zudem sei Kasper Dolberg nach seiner Gehirnerschütterung vor drei Wochen noch nicht wieder fit, sagte der TSG-Coach.

In Bremen hofft Matarazzo auf einen weiteren Erfolg im engen Abstiegskampf. "Unsere Jungs sind bereit für den nächsten Angriff", sagte der 45-Jährige, nachdem die Kraichgauer gegen Hertha BSC (3:1) zuletzt nach einer langen Negativserie einen Befreiungsschlag gelandet hatten. Er sei mit dem Tabellen-15. "noch lange nicht am Ende. Jeder will mehr".