Bayern-Duell naht! Haaland-Einsatz gegen Liverpool offen

IMAGO/Martin Rickett

Erling Haalands Einsatz gegen den FC Liverpool ist fraglich

Ex-BVB-Torjäger Erling Haaland steht Manchester City womöglich im Topspiel gegen Jürgen Klopps FC Liverpool wieder zur Verfügung.

Die Entscheidung über einen Einsatz des Norwegers im Duell mit den Reds am Samstag (13:30 Uhr/Sky) soll laut Teammanager Pep Guardiola aber erst kurzfristig getroffen werden. Zehn Tage später steht bereits das Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League gegen den FC Bayern München an.

"Erling erholt sich. Wir werden sehen, wie er sich fühlt", sagte Guardiola, der im Premier-League-Meisterkampf als Verfolger des FC Arsenal einem möglichen Ausfall seines Starstürmers dennoch gelassen entgegenblickt.

Haaland, der in der Länderspielpause wegen einer Leistenverletzung von Norwegens Nationalmannschaft abgereist war, habe "seine Fähigkeiten", aber auch Sturmkollege Julian Alvarez besitze "Qualität".

Klopp will Haaland-Rolle nicht überbewerten

Auch Klopp wollte sich im Vorfeld nicht allzu sehr auf die Personalie Haaland konzentrieren - anders als in den Vorjahren stehen sich die Rivalen diesmal nicht als direkte Konkurrenten im Titelrennen gegenüber.

Haaland "sei ein richtiger Stürmer, aber sie sind auch ohne Stürmer Meister geworden. So ist das nun mal, man weiß nie zu 100 Prozent, wer spielen kann", sagte Klopp. City sei ohne Haaland "anders, aber nicht schwächer".

Für Liverpool geht es ohnehin vor allem darum, die Aufholjagd Richtung Königsklassen-Plätze nach den jüngsten Rückschlägen gegen den FC Bournemouth (0:1) und Real Madrid (0:1) fortzusetzen.

"Wir haben nicht die perfekte Position, aber es ist möglich", sagte Klopp vor einer "gewaltigen Woche" mit den Partien bei City, dem FC Chelsea und gegen Spitzenreiter Arsenal.