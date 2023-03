Hamann knallhart: Schalke steigt ab!

Frank Hoermann/SVEN SIMON via www.imago-images.de

Zweifelt auch wegen des Restprogramms am FC Schalke 04: Dietmar Hamann

In den vergangenen Wochen hat der FC Schalke 04 in der Fußball-Bundesliga eine beeindruckende Aufholjagd hingelegt und das rettende Ufer wieder im Blick. Dietmar Hamann, früherer Profi des FC Bayern München, glaubt dennoch nicht an ein Happy End für die Knappen.

Sollte der FC Schalke auch am Samstag im schweren Heimspiel gegen Bayer Leverkusen etwas Zählbares mitnehmen, winkt den Königsblauen der Sprung auf Platz 15. Bislang sind die Schützlinge von Trainer Thomas Reis in der Rückserie noch ungeschlagen (zwei Siege, sechs Remis), punkteten gar gegen den Erzrivalen Borussia Dortmund.

Nach Meinung des früheren deutschen Nationalspielers Dietmar Hamann wird der jüngste sportliche Aufschwung bei S04 schlussendlich trotzdem nicht zum Klassenerhalt reichen.

"Weil die Schalker gegen die großen Mannschaften noch am Ende der Saison spielen", begründete der 49-Jährige im Interview mit der "WAZ" seine These. In den letzten drei Begegnungen trifft der Aufsteiger auf den FC Bayern, Eintracht Frankfurt und RB Leipzig.

Zwar habe Coach Reis auf Schalke im neuen Jahr "tolle Arbeit geleistet" und "den ganzen Verein stabilisiert", insgesamt aber zu selten gewonnen. "Die ganzen Unentschieden bringen dich einfach nicht weiter", erklärte Hamann.

FC Schalke 04: Hamann warnt vor Stimmungswandel

Auch dass der lautstarke und bisher äußerst leidensfähige S04-Anhang im Überlebenskampf der Bundesliga womöglich den Unterschied machen könnte, glaubt Hamann nicht.

"Sie können in die eine oder andere Richtung ein Faktor sein. Das haben wir in der Vergangenheit gesehen. 60.000 Zuschauer im Stadion können dich enorm anfeuern, aber wenn sie pfeifen, hat das natürlich den gegenteiligen Effekt", warnte er.

In der Summe überwiegen bei Hamann daher die Zweifel. "Ich würde den Schalkern den Klassenerhalt wünschen, aber ich glaube nicht, dass sie es packen", beschloss der heutige TV-Experte.