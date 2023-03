Acht Tore! Bayern-Nachwuchs feiert irre Ballerparty

IMAGO/Sven Leifer

Kantersieg für die Junioren des FC Bayern

Was für eine Galavorstellung der Zweitvertretung des FC Bayern: Im Regionalliga-Auswärtsspiel beim SV Heimstetten setzten sich die Münchner Youngster am Freitagabend trotz eines frühen Rückstands noch mit 8:1 (3:1) durch.

Nach 20 gespielten Minuten gerieten die Bayern-Talente durch Alexis Fambo zunächst ins Hintertreffen, zeigten in der Folge dann aber eine bärenstarke Reaktion.

Younes Aitamer (32., 38., 76.), Grant-Leon Ranos (44., 65.), Timo Kern (54.) und Yusuf Kabadayi (64., 81.) erzielten die Treffer für die völlig entfesselten Gäste.

Trainer Holger Seitz war mit der Leistung seiner Schützlinge wenig überraschend mehr als zufrieden.

"Es waren einige Situationen dabei, in denen man genau gesehen hat, welche Qualität hier heute auf dem Platz stand. Ich denke, dass wir auch in der Höhe verdient gewonnen haben, weil die Jungs einfach ein klasse Spiel gezeigt haben - vor allem nach dem Gegentreffer. Es hat echt Spaß gemacht zuzuschauen", schwärmte der 48-Jährige.

Damit bleiben die FCB-Amateure im Kalenderjahr 2023 ungeschlagen. In sechs Begegnungen holten sie fünf Siege und ein Remis.

FC Bayern: Grant-Leon Ranos weiter im Aufwind

Ein besonderer Abend war es einmal mehr für Doppelpacker Ranos, der erst vor wenigen Tagen ein perfektes Debüt im armenischen Nationalteam gefeiert hatte: Beim 2:2 gegen Zypern erzielte der Teenager beide Treffer.

Mehr dazu: Talent des FC Bayern mit Traumdebüt im Nationalteam

In der laufenden Regionalliga-Spielzeit steht der 19-Jährige mittlerweile bei 17 Toren in 27 Einsätzen. So dürfte es nicht mehr allzu lange dauern, bis Ranos vom neuen Profi-Chefcoach Thomas Tuchel ins Training der Bundesliga-Mannschaft befördert wird.

Der abschlussstarke Angreifer war 2018 aus dem Nachwuchsbereich des BVB nach München gewechselt. Auch in der UEFA Youth League war er 2022/2023 bereits erfolgreich.