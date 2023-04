Bloß keine Arroganz! Ex-Star rät BVB zu "Understatement"

IMAGO/Kirchner/David Inderlied

Mit dem BVB auf Titelkurs: Sebastian Kehl und Edin Terzic

Ungewohntes Bild: Vor dem Gipfeltreffen am Samstagabend (18:30 Uhr) reist der BVB als Tabellenführer zum zweitplatzierten FC Bayern. Jürgen Kohler, der in seiner langen Karriere für beide Klubs aktiv war, rät den Dortmundern im Saisonendspurt zu Demut.

Nach elf Jahren könnte die Meister-Dominanz des FC Bayern in der Fußball-Bundesliga enden. Vor dem direkten Duell mit dem neuen Primus BVB hat der Rekordchampion einen Punkt weniger auf dem Konto.

Noch ist für die Borussia allerdings nichts gewonnen, findet Jürgen Kohler. Der frühere Weltmeister rät seinem Ex-Verein daher, auf zu forsche Ansagen zu verzichten.

"Ich finde, ein gewisses Understatement passt auch besser zu Dortmund und seinen Spielern", erklärte der 57-Jährige im "Eurosport"-Interview.

Kohler erinnerte an eine Situation vor zwei Jahren, als Dortmund "einen klaren Meisterschaftsanspruch formuliert hat. Ging schief damals, die Schale wanderte bekanntermaßen nach München. Tja, und so fliegt dir die offensive Aussage um die Ohren."

Sonderlob für BVB-Coach: "Dafür hat Edin Terzic gesorgt"

Nichtsdestotrotz müsse der BVB immer den Anspruch haben, "um die Meisterschaft zu spielen", betonte der ehemalige Weltklasse-Verteidiger.

Schon vor der Saison habe er Dortmund zu den Titelanwärtern gezählt. "Es war klar, dass es sehr gut laufen würde, wenn alles zusammenpasst", verriet Kohler und lobte den Trainer der Borussen: "Dafür hat Edin Terzic gesorgt."

Seit dem Jahreswechsel haben die Westfalen neun von zehn Ligapartien gewonnen. Einzig im Revierderby beim FC Schalke 04 mussten sich die Schwarz-Gelben mit einer Punkteteilung zufriedengeben.

Entsprechend groß ist das Selbstvertrauen des Spitzenreiters vor dem möglicherweise vorentscheidenden Match am 26. Spieltag. In den vergangenen Spielzeiten war für den BVB in der Münchner Allianz Arena jedoch nichts zu holen.