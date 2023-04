IMAGO/Massimo Paolone/LaPresse

Nächste Pleite für Inter in der Serie A

Inter Mailand hat in der italienischen Fußball-Meisterschaft den nächsten Dämpfer hinnehmen müssen.

Die Lombarden verloren gegen die AC Florenz mit 0:1 (0:0) und damit weiteren Boden auf die Spitzenteams. Es war die dritte Pleite in Folge für Inter und die vierte in den letzten fünf Partien in der Serie A.

Giacomo Bonaventura (53.) erzielte das Siegtor für die Mannschaft aus der Toskana. Nationalspieler Robin Gosens stand in der Anfangsformation von Inter, wurde aber in der 63. Minute ausgewechselt.

Der Mailänder Traditionsklub belegt mit 50 Punkten den dritten Tabellenplatz, die Fiorentina ist mit 40 Zählern Tabellenachter.