"Bayern scherzt nicht" - "BVB gedemütigt und verhöhnt!"

IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

Feierte ein "Traumdebüt" beim FC Bayern: Cheftrainer Thomas Tuchel

Im ersten Spiel unter dem neuen Cheftrainer Thomas Tuchel hat der FC Bayern München dem BVB die Grenzen aufgezeigt. Durch den deutlichen 4:2-Sieg holte sich der Rekordmeister zudem die Tabellenführung in der Bundesliga zurück. Die internationale Presse zeigte sich von der Klatsche für Borussia Dortmund bisweilen nicht allzu überrascht.

Deutschland

"kicker": Tuchel-Debüt glückt: Der FC Bayern hat Platz 1 zurück! Mit neuem Trainer an der Seitenlinie profitierte der deutsche Meister beim Duell mit dem bisherigen Tabellenführer Borussia Dortmund nach intensiven ersten Minuten von einem großen Patzer von Torwart Kobel. In der Folge stand Müller mal wieder goldrichtig - und der BVB war in München wieder Verlierer.

"Bild": BVB gedemütigt und verhöhnt! Traumstart für Thomas Tuchel (49)! 4:2 gegen Dortmund. Der neue Bayern-Trainer feiert einen Mega-Einstand beim Rekordmeister. Die Bayern schlagen nicht nur den ewigen Rivalen, sie erobern auch Platz 1 zurück. Und wenn sie weiter so zaubern, geben sie den auch nicht mehr ab.

"RTL": Bayern verteilt heftige Meister-Watschn an Borussia Dortmund. War DAS schon der Tuchel-Effekt? Der FC Bayern schlägt im Meisterkampf gegen Borussia Dortmund eiskalt zurück und schickt den BVB mit einem deutlichen 4:2 nach Hause. Schon nach gut 20 Minuten führte der FCB mit drei Toren.

"AZ": 4:2! Bayern zeigt Dortmund die Grenzen auf und übernimmt die Tabellenführung.

"Süddeutsche Zeitung": Bayern überrollt Dortmund im Spitzenspiel.

"WAZ": Borussia Dortmund in München chancenlos.

England

"Mirror": Patzer von Manchester-United-Transferziel Gregor Kobel, der Thomas Tuchel einen Traumstart bei Bayern schenkt.

"Guardian": Guter Start für Thomas Tuchel, als Bayern München Dortmund mit einem überzeugenden Sieg überholt. Acht Tage nach der Entlassung von Julian Nagelsmann und der Übernahme von Tuchel gingen die Bayern in ihrem ersten Spiel unter dem ehemaligen Chelsea-Trainer mit drei Toren in Führung, wobei der Auftakt durch ein bizarres Eigentor des Dortmunder Torhüters Gregor Kobel in der 13. Minute gemacht wurde.

"BBC": Der FC Bayern München begann die Regentschaft von Thomas Tuchel mit einem überwältigenden Sieg über seinen alten Verein Borussia Dortmund, der sie über ihren Rivalen an die Spitze der Bundesliga brachte. Das erste Tor war ein Freak, als Dayot Upamecano einen langen Ball aus der eigenen Hälfte spielte, den Torhüter Gregor Kobel verfehlte, als er in sein Netz rollte.

Spanien

"Mundo Deportivo": Ein besserer Einstand beim FC Bayern als der von Thomas Tuchel an diesem Samstag war kaum vorstellbar. Nicht nur gewann er mit 4:2, sondern schlug in einem großartigen Spiel auch seine ehemalige Mannschaft, für die es überhaupt nicht lief. Kobels schwerer Fehler brachte die Dampfwalze des FC Bayern in Schwung.

"Marca": Bayern vermöbelt Dortmund bei Tuchels Debüt. Traum-Debüt für Thomas Tuchel, der in seinem ersten Spiel als Bayern-Trainer mit 4:2 im Klassiker gewann. Es war eine beeindruckende Leistung der Münchner, die zwischenzeitlich mit 4:0 führten, ehe Dortmund mit zwei späten Toren Ergebniskosmetik betrieb.

"AS": Traumdebüt für Tuchel - nichts Neues in Deutschland. Der FC Bayern erobert nach einem Heimsieg gegen Dortmund die Bundesliga-Spitze zurück. Die Terzic-Elf reagierte spät auf den Einmarsch der Münchner.

Frankreich

"L'Équipe": Thomas Tuchels FC Bayern lässt Dortmund hinter sich und gewinnt Kontrolle im Titelrennen zurück. Tuchel hätte sich keinen besseren Start erträumen können. Sein Team deklassierte Dortmund und eroberte acht Spieltage vor dem Ende der Meisterschaft die Führung zurück. Dem ehemaligen PSG-Trainer half BVB-Torhüter Gregor Kobel, Autor eines monumentalen Patzers beim Stand von 0:0, bei dem er einen langen, harmlosen Ball von Dayot Upamecano durchließ. Doch der Schweizer dürfte das Unvermeidliche nur beschleunigt haben, da sich die Münchner einmal mehr als überlegen erwiesen.

"RMC Sport": Machtdemonstration bei Tuchels Premiere auf der Bayern-Bank.

Italien

"Gazzetta dello Sport": Bayern sticht Dortmund aus und ist wieder an der Spitze: Gute Premiere für Tuchel. Nach Nagelsmanns Abschied toben die Bayern: Drei Tore in den ersten 23 Minuten und am Ende ein 4:2. Der FC Bayern scherzt nicht, auch nicht am 1. April. Dortmund, das gut gestartet war, zerbracht nach dem ersten Rückschlag und zeigte die üblichen Reifeprobleme, die sie seit Jahren mit sich herumschleppen.

"Tuttosport": Bayerns Superdebüt für Tuchel: 4:2 gegen Dortmund. Kobel mit gewaltigem Patzer. Der übliche Müller beendete die Partie mit einem Doppelpack.

Österreich

"ORF": Bayern führen bei Tuchel-Debüt BVB vor.

"Krone": Tuchels Bayern demütigen Dortmund mit Tor-Spektakel.