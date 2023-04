"Es ist schade": Kahn übt Kritik am Bayern-Spiel

IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Legt den Fokus des FC Bayern aufs Triple: Oliver Kahn

Der FC Bayern hat im ersten Spiel unter Thomas Tuchel die Tabellenführung zurückerobert. Doch Vorstandsvorsitzender Oliver Kahn war nach dem deutlichen 4:2 (3:0) der Münchner gegen den BVB nicht komplett zufrieden.

Sieg im Spitzenspiel gegen den ärgsten Rivalen Borussia Dortmund, Rückeroberung der Tabellenführung und gelungenes Debüt für Cheftrainer Thomas Tuchel, auf den am Samstagabend alle Scheinwerfer gerichtet waren: Beim FC Bayern hat sich eine "sehr große Erleichterung" breit gemacht, bekannte Oliver Kahn am Sonntag bei "Bild TV".

Der Vorstandsvorsitzende führte aus: "Wir waren mal neun Punkte vor Borussia Dortmund, das Spiel fand nun unter völlig anderen Vorzeichen statt. Entsprechend groß war der Druck, die Mannschaft hat es hervorragend gelöst."

Auch bei Kahn dürfte Druck abgefallen sein, hatte er die "unpopuläre" Entscheidung, Julian Nagelsmann wenige Tage vor dem Spitzenspiel freizustellen, doch federführend mitverantwortet. "Wenn wir unsere Ziele gefährdet sehen, müssen wir handeln", begründete er den Schritt erneut.

Kahn übt Kritik: "Es geht um die Konstanz"

Wenig überraschend, dass der 53-Jährige mit dem Debüt seines neuen Cheftrainers Thomas Tuchel sehr zufrieden war. Kahn war nicht nur von der Arbeit von Tuchel beeindruckt, sondern auch davon, dass dieser kurz nach dem deutlichen Sieg gegen den BVB bereits einige kritische Aspekte im Bayern-Spiel angesprochen hatte.

"Ich fand es gut, dass er sofort in die Analyse gegangen ist", so Kahn, der ebenfalls Kritik übte: "Es geht um die Konstanz, es ist schade, dass wir in der zweiten Halbzeit nicht nachgelegt haben. Wir hatten die Chance, höher zu gewinnen. Stattdessen bekommen wir zwei Tore. Das sind Dinge, die wir kritisch sehen. Trotzdem kann die Mannschaft stolz auf sich sein."

Kahn zufolge müsse zudem daran gearbeitet werden, "dass man hier und da die Ballverluste minimiert. Wenn man gegen die Top-Mannschaften in Europa spielt, wie bald gegen City, da wird jeder kleinster Fehler bestraft".

Bayern-Boss weicht Frage nach Transfers aus

Denn: Ziel des FC Bayern bleibt der Gewinn des Triples in dieser Saison. Auch daher will sich Kahn nicht schon jetzt mit einem möglichen Kader-Umbau, nach Tuchels Vorstellungen, beschäftigen.

Auf die Frage, ob der neue Cheftrainer bereits Personal-Wünsche gestellt hat, wich der Münchner Boss aus: "Sie haben ja gehört, dass er überzeugt ist von dem Kader, dass der Kader einer der besten in Europa ist. Wir haben Wichtigeres, als uns Gedanken darüber zu machen. Wir können Meister, Champions-League-Sieger und Pokalsieger werden, darauf liegt der Fokus."