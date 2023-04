"Zeit hätte ich ja": Nagelsmann lacht über Aprilscherz

IMAGO/Revierfoto

Nicht mehr länger Trainer des FC Bayern: Julian Nagelsmann

Julian Nagelsmann hat sich bislang nicht öffentlich zu seiner Freistellung beim FC Bayern geäußert. Seinen Humor hat der 35-Jährige allem Anschein aber nicht verloren: Nagelsmann reagierte amüsiert über einen Aprilscherz eines Frauen-Bezirksligisten aus Niedersachsen.

Julian Nagelsmann hat wenige Tage nach seinem Aus beim FC Bayern einen neuen Job gefunden, heißt es auf der Vereins-Webseite der SG Denkershausen: "Der SG Eintracht ist ein wahrer Coup auf dem Trainermarkt gelungen und kann mit dem 35-jährigen Julian Nagelsmann einen wirklichen Fachmann als Trainer der Damenmannschaft präsentieren."

Pünktlich am 1. April hatte der aktuelle Tabellenvierte der Frauen-Bezirksliga Staffel Süd seinen "Trainer-Hammer" verkündet, garniert mit einer Photoshop-Montage mit Nagelsmann und dem Sportlichen Leiter des Klubs, Marcel Corde.

Damit nicht genug: In einem Video wurden alte Aussagen des Star-Trainers zusammengeschnitten. "Es fühlt sich gut an. Ich bin sehr, sehr froh. Ich freue mich natürlich riesig auf die neue Saison, auf die Vorbereitung - auch wenn sie etwas andere Voraussetzungen haben", heißt es in dem Video: "Aber es wird eine spannende Vorbereitung, eine spannende erste Saison für mich. Ich freue mich sehr, hier zu sein und fühle mich wohl."

Nagelsmann reagiert auf Aprilscherz: "Mega kreativ"

Julian Nagelsmann, der beim FC Bayern vorerst weiterhin bis 2026 angestellt ist, bekam von dem Aprilscherz des Dorfklubs Wind - und konnte scheinbar über die Aktion lachen.

Die SG Denkershausen veröffentlichte in einer Instagram-Story einen Screenshot, auf dem Nagelsmanns Antwort an den Verein zu sehen ist. "Guter April-Scherz! Artikel und Video mega kreativ", so der Fußball-Lehrer, der mit einem Lach-Smiley nachschob: "Zeit hätte ich gerade ja."

Julian Nagelsmann hatte sich bislang nicht öffentlich zu seinem Aus beim FC Bayern geäußert. Berichten zufolge hat der 35-Jährige jedoch gute Aussichten, bald schon einen nächsten Top-Klub übernehmen zu können. In England wird er als Nachfolger für Antonio Conte bei Tottenham Hotspur gehandelt, immer wieder wurde er zuletzt mit einem Engagement bei Real Madrid in Verbindung gebracht, sollte es zu einer Trennung von Carlo Ancelotti kommen.