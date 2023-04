Presse adelt ter Stegen: Chance auf besonderen Rekord

IMAGO/Jose Breton

Zeigt im Trikot des FC Barcelona überragende Leistungen: Marc-André ter Stegen

Marc-André ter Stegen und der FC Barcelona marschieren mit großen Schritten in Richtung erstem Meistertitel seit 2019. Der deutsche Nationalspieler hat einen Riesenanteil am Erfolg der Katalanen, wie Spaniens Presse einmal mehr hervorhob. Zudem steht der Schlussmann vor einem besonderen Rekord.

"Historisch", beschrieb die spanische Sportzeitung "Mundo Deportivo" die Leistung von Marc-André ter Stegen im Spiel gegen Außenseiter Elche (4:0) am Samstag. Durch den Sieg baute der FC Barcelona seinen Vorsprung auf Real Madrid auf vorerst satte 15 Punkte aus, die Königlichen müssen am Sonntag (16:15 Uhr) gegen Real Valladolid nachlegen.

Der DFB-Schlussmann, der wegen der Verletzung von Bayern-Keeper Manuel Neuer nun auch endlich in der deutschen Nationalmannschaft den Status als Nummer eins inne hat, hatte sich gegen Elche mehrmals auszeichnen können. "Eine weitere Null, das ist die beste Nachricht für einen Torwart", urteilte das Blatt: "Der Deutsche ist auf dem Weg zu seinem ersten Zamora, vielleicht der historischste in der Primera División."

Marc-André ter Stegen könnte Liga-Rekord brechen

Mit jener Auszeichnung wird am Ende der Saison in Spanien der Torwart mit den wenigsten Gegentoren ausgezeichnet. Verliehen wird die Trophäe, die den Namen des ersten Gewinners Ricardo Zamora (Saison 1928/29) trägt, von der Zeitung "Marca". Bislang hat ter Stegen den Pokal in seinen nunmehr schon über acht Jahren nicht gewinnen können.

Gegen Elche blieb der DFB-Star zum insgesamt 150. Mal in seiner Barca-Karriere ohne Gegentreffer, allein in dieser Saison hielt er wettbewerbsübergreifend schon 22 Mal die Null. In 27 Liga-Partien in 2022/23 kassierte der 30-Jährige zudem erst neun Gegentore, was einen Gegentor-Schnitt von gerade einmal 0,33 pro Spiel bedeutet.

Zum Vergleich: Die Rekordhalter Francisco Liaño (1993/94 für Deportivo La Coruña) und Jan Oblak (2015/16 für Atlético Madrid) wiesen am Ende der 38 Spiele jeweils einen Gegentor-Schnitt von 0,47 pro Spiel auf. Ter Stegen könnte die Bestmarke in diesem Jahr daher deutlich unterbieten.