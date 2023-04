Funkstille zwischen Pavard und dem FC Bayern

IMAGO/Mladen Lackovic

Benjamin Pavard steht beim FC Bayern bis 2024 unter Vertrag

Benjamin Pavard und der FC Bayern verhandeln aktuell nicht über eine Verlängerung des 2024 auslaufenden Vertrags des französischen Vize-Weltmeisters.

"Es gibt zurzeit keine Gespräche mit dem Verein", sagte Pavard gegenüber "Téléfoot".

Stattdessen legt der 27-Jährige den Fokus zunächst aufs Sportliche. "Ich konzentriere mich nur auf unsere Saisonziele. Ich möchte einfach die bestmöglichen Leistungen zeigen, Titel gewinnen und alles Weitere werden wir in diesem Sommer sehen", so Pavard.

Die Zukunft des Leistungsträgers beim FC Bayern ist damit weiter offen. Bis vor wenigen Wochen hatten die Zeichen zwischen Pavard und dem deutschen Rekordmeister auf Trennung gestanden. Dann schien eine Verlängerung nur noch eine Frage der Zeit zu sein.

Zuletzt hieß es aber, in der Causa sei noch nichts entschieden - was der Profi nun also selbst bestätigte.

Abgang vom FC Bayern? Mehrere Kehrtwenden bei Benjamin Pavard

Pavard hatte sich nach einer durchwachsenen Hinrunde in den letzten Wochen unter Julian Nagelsmann stabilisiert - auch, weil er in der vom Ex-Coach eingeführten Dreierkette endlich auf seiner Lieblingsposition in der Innenverteidigung auflaufen durfte.

Unter Nagelsmanns Nachfolger Thomas Tuchel war Pavard im Spitzenspiel gegen Borussia Dortmund am Samstag (4:2) allerdings wieder auf der rechten Abwehrseite in der Viererkette gefragt.

Angeblich sind regelmäßige Einsätze in der Abwehrzentrale eine Bedingung, die Pavard an seinen aktuellen - oder einen anderen - Arbeitgeber zukünftig stellt.

An Interessenten für Pavard soll es nicht mangeln. Mit dem FC Barcelona steht sein Management dem Vernehmen nach im Austausch. Auch bei mehreren Top-Klubs der englischen Premier League fiel sein Name bereits.

Pavard war 2019 für 35 Millionen Euro vom VfB Stuttgart zum FC Bayern gewechselt. Bisher absolvierte er 152 Pflichtspiele (elf Treffer, zwölf Vorlagen) im Münchner Trikot.