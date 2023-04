Fingerzeig? Neuer-Berater beim FC Bayern gesichtet

IMAGO

Manuel Neuer vom FC Bayern und sein Berater Thomas Kroth (l.)

Im Konflikt zwischen Kapitän Manuel Neuer und dem FC Bayern zeichnet sich nach der Entlassung von Trainer Julian Nagelsmann eine Entspannung ab.

Als Indiz dafür wertet "Bild" den Besuch von Neuers Berater Thomas Kroth beim Spitzenspiel am Samstag gegen den BVB (4:2).

Das Boulevard-Blatt veröffentlichte ein Foto, das den Spieler-Agenten ausgerechnet neben Dr. Olaf Meinking, dem Berater des neuen Chefcoaches Thomas Tuchel, auf der VIP-Tribüne der Allianz Arena zeigt. Kroth habe zuvor wochenlang kein Heimspiel des FC Bayern besucht, heißt es.

Auffällig: Auch Neuer selbst meldete sich im Anschluss an den wichtigen Erfolg gegen den BVB nach längerer Funkstille wieder zu Wort. "Was für ein Spiel! Großartige Arbeit, Jungs", schrieb der 37-Jährige bei Instagram.

Zwischen Neuer und dem FC Bayern hatte die Entlassung des langjährigen Torwart-Trainers Toni Tapalovic für böses Blut gesorgt. Der Weltmeister von 2014 nahm das Aus seines Vertrauten und guten Freundes sogar zum Anlass, in einem nicht vom Verein autorisierten Interview scharfe Kritik am deutschen Rekordmeister zu üben.

Manuel Neuer droht Konkurrenzkampf beim FC Bayern

Auf den Platz wird Neuer in dieser Saison nicht mehr zurückkehren. Nach seinem bei einer privaten Ski-Tour im Anschluss an die WM in Katar erlittenen Unterschenkelbruch befindet er sich nach wie vor in der Reha.

Neuers Situation beim FC Bayern birgt durchaus Brisanz: Wegen seines langen Ausfalls verpflichtete der Klub mit Yann Sommer von Borussia Mönchengladbach einen hochkarätigen Ersatz.

Der Vertrag des Schweizer Schlussmannes läuft bis 2025. Ab der kommenden Spielzeit droht Neuer damit erstmals in seiner Zeit beim FC Bayern ein echter Konkurrenzkampf um den Status als Nummer eins.

Sommer hatte im "kicker" zuletzt von einem "sehr guten Kontakt" zu Neuer gesprochen. "Wir kannten uns vorher schon, haben oft gegeneinander gespielt."