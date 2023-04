BVB droht nächster Rückschlag nach Pleite beim FC Bayern

IMAGO

BVB-Profi Nico Schlotterbeck hat sich im Spiel gegen den FC Bayern verletzt

Borussia Dortmund bangt nach der bitteren 2:4-Niederlage beim FC Bayern am Samstag um Abwehrspieler Nico Schlotterback. Die Diagnose des angeschlagenen BVB-Profis lässt weiter auf sich warten.

Auch am Sonntag herrscht weiter Ungewissheit bei Borussia Dortmunds Innenverteidiger Nico Schlotterbeck.

Wie die "Ruhr Nachrichten" berichten, wurde der 23 Jahre alte Nationalspieler zwar nach der Rückkehr vom Top-Spiel des BVB gegen den FC Bayern in München von Mannschaftsarzt Dr. Markus Braun untersucht. Die Diagnose folge jedoch erst am Montag, heißt es.

Schlotterbeck musste im Duell mit dem deutschen Rekordmeister kurz vor der Pause wegen einer Muskelblessur den Platz verlassen. "Dass der Nico sich in der 42. Minute nicht auswechseln lässt, wenn er nichts hat, ist klar. Es ist derselbe Oberschenkel wie bei der Nationalmannschaft", sagte Sportdirektor Sebastian Kehl.

Schlotterbecks Verletzung sei deswegen "unheimlich bitter", ergänzte der langjährige BVB-Kapitän.

Seinen Platz in der Abwehrzentrale übernahm gegen den FC Bayern Mats Hummels. Der Routinier habe seine Sache "sehr gut gemacht", lobte Kehl.

BVB droht Wettlauf gegen die Zeit

In der Causa Schlotterbeck droht den Dortmundern nun ein Wettlauf gegen die Zeit. Bereits am Mittwoch steht der nächste Kracher an: das Viertelfinale im DFB-Pokal auswärts gegen Titelverteidiger RB Leipzig.

In München hatte der BVB eine über weite Strecken desolate Leistung gezeigt. Der FC Bayern war dank eines Eigentores von Torwart Gregor Kobel (13.) früh in Führung gegangen. Dann trafen Thomas Müller (18./23.) sowie Kingsley Coman (51.) für die Gastgeber.

Emre Can (72./Elfmeter) und Donyell Malen (90.) sorgten lediglich noch für Ergebniskosmetik aus Dortmunder Sicht.

Auch RB Leipzig geht nicht gerade mit breiter Brust in das Pokal-Duell mit dem BVB. Das Team des früheren BVB-Trainers Marco Rose kassierte am Samstag eine 0:3-Heimpleite gegen den FSV Mainz 05.