Nagelsmann-Zukunft? Kahn lässt aufhorchen

IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Oliver Kahn ist seit 2021 Vorstandsvorsitzender beim FC Bayern

Vorstandschef Oliver Kahn hat sich zu den möglichen Zukunftsplänen von Julian Nagelsmann nach dem Aus beim FC Bayern geäußert.

"Wir haben Julian freigestellt, Jetzt muss man sehen, was er plant. Ich kann mir kaum vorstellen, dass er in dieser Saison noch irgendwo Trainer wird. Das hängt von ihm ab. Er wird jetzt eine Zeit brauchen, um die Dinge sacken zu lassen, um zu reflektieren. Aber er liebt den Fußball und wird relativ schnell wieder Trainer sein wollen", sagte der frühere Torwart-Titan in der Talk-Sendung "Sky 90".

2021 sei der FC Bayern "total überzeugt" von der Verpflichtung Nagelsmanns gewesen, blickte Kahn zurück. "Es war unser Bestreben, mit ihm langfristig mit ihm zusammenzuarbeiten. Das ist immer unser Ziel. Wir hatten ein gutes Verhältnis zu Julian und ich bin überzeugt, dass er diese Erfahrung nutzen und sich weiterentwickeln kann. Ich glaube, um ihn muss man sich keine Sorgen machen."

Der deutsche Rekordmeister habe Nagelsmanns Entwicklung bei 1899 Hoffenheim und RB Leipzig "genau verfolgt", der Fünfjahresvertrag für den heute 35-Jährigen habe eine "Symbolwirkung" gehabt, ergänzte Kahn.

Eine Trainer-Entlassung gehöre zu den Entscheidungen, "die man nicht gerne trifft", stellte der 53-Jährige klar.

FC Bayern sah seine "Ziele als gefährdet an"

Die Trennung von Nagelsmann sei "wohl überlegt" gewesen, so Kahn. "Wir sind sehr stark in die Analyse gegangen und haben uns auch Dinge aus der Vergangenheit angeschaut, bis in die letzte Saison hinein. Wir haben uns die Leistungskurve der Mannschaft genau angeschaut und uns die Frage gestellt: Wo kommen die Schwankungen her? Wo kommt die Inkonstanz her?"

Kahn führte aus: "Wir haben unsere Ziele als gefährdet angesehen. Die Ziele beim FC Bayern sind sehr, sehr hoch. Dann muss man Entscheidungen für den Erfolg des Vereins treffen. Wir wollen in dieser Saison alles gewinnen."

Nagelsmann hatte in der vergangenen Woche seinen Hut an der Säbener Straße nehmen müssen. Der neue Chefcoach Thomas Tuchel startete mit einem überzeugenden 4:2-Erfolg im Spitzenspiel gegen Borussia Dortmund in seine Amtszeit.