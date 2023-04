Kahn legt im Zoff mit Matthäus nach

IMAGO/kolbert-press/Christian Kolbert

Schlagabtausch zwischen zwei Klub-Ikonen des FC Bayern

Das öffentlich ausgetragene Verbal-Duell zwischen Vorstandschef Oliver Kahn vom FC Bayern und Lothar Matthäus hat ein weiteres Kapitel.

Kahn äußerte sich am Sonntagabend in der Talk-Sendung "Sky 90" erneut zu den Lügen-Vorwürfen des Rekord-Nationalspielers.

"Wenn jemand das Wort Unwahrheit oder Lüge in den Mund nimmt, da werden für mich klar Grenzen überschritten. Dann erwarte ich eben nicht Aussagen wie 'Mir wurde zugetragen' oder 'Ich habe mit jemandem gesprochen', sondern da muss er konkret kommen und sagen, wo diese Lügen passiert sein sollen", sagte der frühere Torwart-Titan mit Blick auf Matthäus.

Die beiden früheren Teamkollegen beim FC Bayern hatten sich vor dem Bundesliga-Spitzenspiel gegen Borussia Dortmund am Samstag (4:2) zunächst vor laufender "Sky"-Kamera einen Schlagabtausch geliefert.

Hintergrund waren die Umstände der Entlassung von Trainer Julian Nagelsmann. "Ich sage nur das, was ich höre, sehe und fühle. Die zeitliche Abfolge, so wie sie Kahn schildert, passt nicht zusammen", sagte Matthäus und legte in der Halbzeitpause bei "t-online" nach: "Ich weiß, dass Oliver Kahn lügt".

FC Bayern: Lothar Matthäus "missverständlich interpretiert"?

Am Sonntag präzisierte der 62-Jährige seinen Aussage und ruderte etwas zurück. "Ich habe vor dem Spiel einige Nachrichten bekommen, in denen stand, dass Oliver Kahn lügt. Auch ich gehe davon aus, dass er rund um die Sache nicht die Wahrheit sagt", hieß es darin.

Er sei von "t-online" jedoch "in der Eile des Gefechts" zunächst "missverständlich interpretiert worden", so Matthäus, der als TV-Experte bei "Sky" fungiert.

Es sei Teil des Münchner "Mia san mia", so Kahn, "dass man sich auch mal streitet, dass man sich auch mal auseinandersetzt. Für mich ist dabei aber immer der Erfolg des FC Bayern wichtig."