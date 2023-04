Trainer-Beben erschüttert den FC Chelsea

IMAGO/Paul Terry

Trainer-Beben beim FC Chelsea - übernimmt Julian Nagelsmann nach dem Aus beim FC Bayern?

Nach knapp sieben Monaten hat sich der FC Chelsea von Teammanager Graham Potter getrennt. Für den vergangenen Woche beim FC Bayern entlassenen Julian Nagelsmann ergibt sich dadurch womöglich eine weitere Job-Chance.

Potters Rauswurf gaben die Blues am Sonntagabend bekannt.

"Im Namen des gesamten Vereins möchten wir Graham aufrichtig für seinen Beitrag danken. Wir haben den größten Respekt vor Graham als Trainer und als Mensch. Er hat sich immer professionell und integer verhalten, und wir sind alle enttäuscht darüber, dass es zu dieser Entwicklung gekommen ist", wurden die Klub-Besitzer Todd Boehly und Behdad Eghbali in der Mitteilung zitiert.

Potter hatte an der Stamford Bridge erst im September das Amt von Thomas Tuchel übernommen, Unter seiner Regie stürzte Chelsea aber ins Premier-League-Mittelmaß ab. Nach der 0:2-Pleite gegen Aston Villa am Samstag rangieren die Londoner nur auf Rang zehn.

Die Hoffnungen auf eine Qualifikation für den Europapokal schwinden immer weiter. Chelsea holte aus den letzten neun Ligaspielen nur zwei Siege und hat als Tabellenelfter elf Punkte Rückstand auf die internationalen Plätze.

Interimsweise übernimmt der bisherige Co-Trainer Bruno Saltor das Amt des Chefcoaches. "Wir haben noch zehn Premier-League-Partien sowie das Viertelfinale in der Champions League vor uns. Wir werden in jedem dieser Spiele vollen Einsatz zeigen, um die Saison mit einem Erfolgserlebnis abschließen zu können", so Boehly und Eghbali.

Aus beim FC Bayern, Wechsel zum FC Chelsea?

Als möglicher Nachfolger Potters wurde zuletzt auch immer wieder Julian Nagelsmann gehandelt. Der 35-Jährige war in der vergangenen Woche überraschend beim FC Bayern entlassen worden - ihn beerbte dort ausgerechnet Tuchel.

Für Nagelsmann ist Chelsea bereits die zweite Job-Option innerhalb Londons. Auch bei Tottenham Hotspur soll der Fußballlehrer nach dem Aus von Antonio Conte ein Kandidat sein.

Club statement. — Chelsea FC (@ChelseaFC) 2. April 2023

Zudem gilt Nagelsmann als mögliche Trainer-Option für Real Madrid, sollte Carlo Ancelotti sein Engagement im kommenden Sommer beenden.

"Ich kann mir kaum vorstellen, dass er in dieser Saison noch irgendwo Trainer wird. Das hängt von ihm ab. Er wird jetzt eine Zeit brauchen, um die Dinge sacken zu lassen, um zu reflektieren", hatte der Münchner Vorstandschef Oliver Kahn am Sonntag zu Nagelsmanns Zukunft bei "Sky 90" gesagt.