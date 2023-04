"Wir werden sehen": Kahn weicht Neuer-Fragen aus

IMAGO/Mladen Lackovic

Oliver Kahn äußerte sich zu Manuel Neuer und Sadio Mané

Nach Manuel Neuers vereinskritischem Interview ist noch offen, welche Strafen dem Torhüter des FC Bayern auferlegt werden. Vorstandsboss Oliver Kahn wich entsprechenden Fragen nun aus.

Neuer hatte den Verein bemerkenswert offen für die Trennung von Torwarttrainer Toni Tapalovic kritisiert. Dessen Aus habe ihm gefühlt das "Herz rausgerissen", klagte der 37-Jährige.

Kahn, der am Sonntag bei "Sky90" zu Gast war, wollte nicht weiter auf die Thematik eingehen. Auf Nachfragen zu möglichen Konsequenzen für Neuer entgegnete der Vorstandschef: "Wir sind im Austausch und sprechen miteinander. Wir werden sehen. Möglich ist vieles und gar nichts."

Ob Neuer bei seinem Interview schon mit dem Rauswurf von Ex-Trainer Julian Nagelsmann gerechnet hat, konnte Kahn nicht sagen. "Da bin ich der falsche Ansprechpartner", so der 53-Jährige.

Harte Strafen werden Neuer aber wohl nicht erwarten. "Ich glaube - das hat den FC Bayern immer ausgezeichnet - dass man diese Leistungen, die er gebracht hat, nicht vergisst: Deswegen unterstützen wir ihn jetzt, [...] dass er so schnell wie möglich wieder Anschluss findet", betonte Kahn.

Der ehemalige Keeper verriet außerdem, dass sich Neuer nach seinem Skiunfall "auf einem sehr guten Weg" befindet. "Es ist natürlich für ihn keine einfache Situation, er muss sich da jetzt wieder ran arbeiten", betonte Kahn und ergänzte: "Wir hoffen, dass er so schnell wie möglich wieder fit wird."

Kahn erwartet Leistungsexplosion von Mané

In dem Interview äußerte sich Kahn auch zu Sadio Mané. "Er sucht sich immer noch ein bisschen selbst beim FC Bayern", sagte er.

Mané sei ein Spieler, der viel Zuspruch brauche. "Wir würden es uns wünschen, dass er explodiert." Der 30 Jahre alte senegalesische Fußball-Nationalspieler wechselte im vergangenen Sommer vom FC Liverpool zum FC Bayern München.

Auf der Insel habe Mané sein Können immer wieder unter Beweis gestellt, betonte Kahn. "Vielleicht zeigt er es uns ja demnächst." Aus Sicht von Kahn ist für Mané die "Qualität" des Konkurrenzkampfes beim deutschen Rekordmeister neu. "Das kennt er so nicht. Das war er auch bei Liverpool nicht gewöhnt", sagte der ehemalige Nationaltorhüter und ergänzte: "Wir hoffen, dass er sich früher oder später durchsetzt."

Die Bayern hatten mehr als 30 Millionen Euro für Mané ausgegeben. An die Leistungen beim FC Liverpool konnte der Offensivspieler in München bisher noch nicht anknüpfen. Allerdings fiel der Champions-League-Sieger aus der Saison 2018/2019 wegen einer Entzündung am Wadenbeinköpfchen mehrere Monate aus und verpasste unter anderem die Weltmeisterschaft in Katar.