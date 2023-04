Erstem Bayern-Star droht vorerst das Aus unter Tuchel

IMAGO/Philippe Ruiz

Mathys Tel (3.v.r.) könnte den FC Bayern vorübergehend verlassen

Was für ein Debüt: Gleich in seinem ersten Spiel als Trainer des FC Bayern hat Thomas Tuchel mit seinem Team ein dickes Ausrufezeichen gesetzt und Tabellenführer BVB durch ein verdientes 4:2 (3:0) wieder von der Spitze verdrängt. In den kommenden Wochen will der neue Übungsleiter die Mannschaft weiter seinen Vorstellungen entsprechend anpassen - Härtefälle nicht ausgeschlossen.

Mit seiner Aufstellung im Klassiker gegen Borussia Dortmund hat Thomas Tuchel erste Aufschlüsse darüber gegeben, wie er personell künftig beim FC Bayern plant.

Klar ist: In einem derart prominent besetzten Kader wie dem des Rekordmeisters sind Härtefälle unvermeidbar. Einer davon könnte Youngster Mathys Tel sein.

Dass der blutjunge Angreifer gegen den BVB nicht einmal im Münchner Spieltagsaufgebot stand, hatte allerdings nichts mit seinen Trainingsleistungen zu tun.

Der 17-Jährige hat sich bei der französischen U19-Nationalmannschaft einen Muskelfaserriss im linken Adduktorenbereich zugezogen und wird nach Vereinsangaben "in den kommenden Spielen fehlen".

FC Bayern soll über Tel-Leihe nachdenken

Doch auch nach seiner Rückkehr dürfte es für Tel schwierig werden, auf Spielzeit zu kommen. Zwar traf der 20-Millionen-Euro-Neuzugang in bislang 21 Einsätzen für den FC Bayern ordentliche fünf Mal, gerade in der Offensive ist der Verdrängungswettbewerb aber enorm.

Laut "kicker" soll der Teenager, der an der Säbener Straße bis 2025 unterschrieben hat, "keinesfalls in seiner Entwicklung gehemmt werden". Daher werde in der Chefetage des FCB "über eine Leihe zumindest nachgedacht".

An Interessenten für Tel dürfte es im Sommer sicher nicht mangeln, schließlich gilt er als eines der größten Sturmtalente Europas. Zugleich ist es ihm noch nicht gelungen, beim deutschen Branchenprimus an den etablierten Kräften vorbeizukommen. Eine vorübergehende Trennung könnte daher die Lösung sein.