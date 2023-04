Bericht: Nagelsmann "Top-Kandidat" beim FC Chelsea

IMAGO/Ulrich Wagner

Julian Nagelsmann wurde vom FC Bayern beurlaubt

Gut eine Woche, nachdem Julian Nagelsmann seinen Platz auf der Bank des FC Bayern räumen musste, musste der 35-Jährige mitansehen, wie sein Nachfolger Thomas Tuchel mit den Münchnern einen völlig ungefährdeten Sieg gegen Borussia Dortmund einfuhr und den BVB wieder von der Tabellenspitze verdrängte. Inzwischen rückt allerdings ein Szenario näher, in dem Nagelsmann selbst bald seinem Ex-Verein die Grenzen aufzeigen könnte.

Angeblich ist Julian Nagelsmann "Top-Kandidat" auf den seit Sonntagabend vakanten Trainerposten beim englischen Spitzenklub FC Chelsea. Brisant: Im Halbfinale der Champions League könnten sich der FC Bayern und die Londoner Mitte Mai um den Einzug ins Endspiel duellieren.

Dass Nagelsmann in den Überlegungen der Bosse an der Stamford Bridge derzeit die führende Rolle einnimmt, berichtet Transferexperte Fabrizio Romano, der schon die Beurlaubung Nagelsmanns in München vorab verbreitet hatte. Demnach wurden von Seiten der Engländer allerdings noch keine Gespräche mit den Münchnern bezüglich einer möglichen Ablöse geführt, die "internen Diskussionen" sollen zudem fortgeführt werden, um "die beste Entscheidung" zu treffen.

Nagelsmanns Vertrag beim FC Bayern endet erst im Sommer 2026, angeblich soll er pro Saison rund neun Millionen Euro kassieren. Grundsätzlich dürfte man an der Säbener Straße also Interesse daran haben, dass Nagelsmann andernorts sein Glück versucht.

Steiniger Weg für Duell Nagelsmann gegen den FC Bayern

"Wir haben Julian freigestellt. Wir werden sehen, was er jetzt vorhat, was er jetzt plant. Ich kann mir jetzt kaum vorstellen, dass er in dieser Saison irgendwo noch Trainer wird. Das hängt von ihm ab. Er wird sicherlich eine Zeit lang brauchen, die Dinge sacken zu lassen, mal zu reflektieren. Aber so wie ich ihn einschätze und wie ich ihn kennengelernt habe, liebt er den Fußball – er kann gar nicht anders, als schnell wieder Trainer sein zu wollen", äußerte sich Bayern Vorstandschef Oliver Kahn am Sonntag bei "Sky90" zum kolportierten Interesse des FC Chelsea an Nagelsmann.

Auf dem Weg zu einem baldigen Aufeinandertreffen zwischen dem FC Bayern und Nagelsmann sind also noch einige Hürden zu überwinden. Das gilt auch aus rein sportlicher Sicht. Schließlich müssten die Münchner für ein Duell im Halbfinale der Königsklasse zuerst im Viertelfinale Manchester City aus dem Weg räumen, Chelsea hat mit Real Madrid einen nicht weniger dicken Brocken vor der Brust.

Chelsea hatte nach einer anhaltenden Talfahrt im englischen Fußball-Oberhaus die Reißleine gezogen und Teammanager Graham Potter entlassen. Eben jener Potter ist es übrigens, für den Tuchel im September 2022 überraschend seinen Spind bei den Blues räumen musste.