Neuer Zündstoff! Hamann legt Klopp Rücktritt nahe

IMAGO/David Rawcliffe

Jürgen Klopp erlebt beim FC Liverpool ein schwieriges Jahr

Nach der deutlichen 1:4-Packung im Auswärtsspiel bei Manchester City droht dem FC Liverpool mehr denn je eine Saison ohne Champions-League-Fußball. Ex-Nationalspieler Dietmar Hamann sieht Trainer Jürgen Klopp als Teil des Problems und rät dem früheren BVB-Übungsleiter durch die Blume zum Rücktritt.

Beim Blick auf die Tabelle der Premier League dürfte vielen Liverpool-Fans derzeit nicht wohl zumute sein. 30 (!) Punkte trennen die Reds aktuell von Tabellenführer FC Arsenal, der zwar zwei Partien mehr absolviert hat, in dieser Saison aber schlichtweg auf einem anderen Level agiert.

Schlimmer noch: Selbst das Minimalziel Champions-League-Qualifikation ist für die Mannschaft von Jürgen Klopp bei momentan acht Zählern Rückstand auf Erzrivale Manchester United auf Rang vier kaum noch zu erreichen.

Nach Meinung des ehemaligen Liverpool-Stars und Chefkritikers Dietmar Hamann stinkt der Fisch bei seinem Ex-Klub vom Kopf her. Anders gesagt: Für ihn ist (auch) der Coach das Problem.

"Ich befürchte, dass es, sollte sich Klopp dazu entscheiden weiterzumachen, nächstes Jahr nicht besser wird, weil die Besitzer in Liverpool das Geld nie so ausgegeben haben wie andere Vereine", prophezeite der 49-Jährige in der Talksendung "Sky90".

Hamann legt Ex-BVB-Coach Klopp Rücktritt nahe

Spätestens dann, wenn der Start in die nächste Spielzeit erneut in die Hose gehen sollte, könne es für den einstigen Meistertrainer allerdings "unangenehm" werden.

Deshalb riet Hamann Klopp zum freiwilligen Rückzug nach der Saison. "Das hätte er nicht verdient und das hätte diese wunderbare Ehe zwischen Liverpool und Klopp nicht verdient. Deswegen wäre das Beste für beide Seiten, wenn man im Sommer einen Schnitt macht", betonte der TV-Experte.

Daran glauben mag er jedoch nicht so recht: "Wenn man Klopp so zuhört: Er will das machen, er denkt, er kann das packen - aber ich habe da große Bedenken."