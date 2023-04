Medien: Bayern-Star stellt Real Madrid Transferbedingung

IMAGO/osnapix

Verlässt Alphonso Davies den FC Bayern?

Über einen Abschied von Alphonso Davies vom FC Bayern kursieren immer mal wieder Gerüchte in den Medien. Um mehr als ein kolportiertes Interesse eines anderen Klubs aus der europäischen Fußball-Elite handelt es sich allerdings selten. Nun jedoch soll Davies' Seite mit einer Forderung an einen Verein herangetreten sein, der den Kanadier angeblich nur zu gerne in seine Reihen locken will.

Das umtriebige spanische Portal "El Nacional" befeuert einmal mehr die Behauptung, dass Alphonso Davies vom FC Bayern ganz oben auf dem Wunschzettel des spanischen Branchenprimus Real Madrid steht. Demnach haben die Transferhoffnungen der Königlichen nun allerdings einen Dämpfer erlitten.

Konkret soll der 22-jährige Linksverteidiger den Madrilenen mitgeteilt haben, dass er überhaupt erst mit der Möglichkeit eines Wechsels beschäftigen werde, wenn Klarheit darüber herrsche, wer in der Saison 2023/24 das Traineramt bei Real inne hat. Vor allem ein gehandelter Coach würde angeblich dazu führen, dass Davies ein Engagement in der spanischen Hauptstadt ausschließt: Mauricio Pochettino.

Sollte der Argentinier das Zepter in Madrid übernehmen, würde dies Davies mächtig ins Grübeln kommen lassen, so "El Nacional". Angeblich sollen den Nationalspieler Berichte abschrecken, denen zufolge Pochettino nach knapp eineinhalb Jahren seinen Hut bei Paris Saint-Germain nehmen musste, da er das Starensemble abseits der sportlichen Ergebnisse nicht in den Griff bekommen hat.

Nagelsmanns Aus beim FC Bayern als warnendes Beispiel?

Für Davies angeblich ein Warnsignal, da die Situation, der von Julian Nagelsmann beim FC Bayern gleicht. Die Bosse der Münchner führten bei der vorzeitigen Trennung vom 35-Jährigen zuletzt auch an, dass Nagelsmann den Rückhalt der Kabine verloren habe. Einige Spieler widersprechen zwar vehement, der Vorwurf steht jedoch weiterhin im Raum.

Derzeit bekleidet Carlo Ancelotti das Traineramt bei Real, der Vertrag des Italieners endet erst im Sommer 2024, seit Wochen wird aber darüber spekulliert, dass es bereits im Sommer zur Trennung kommt. Laut "El Nacional" wird diese Tendenz sogar "mit jedem Tag klarer".

Als mögliche Nachfolger werden neben Pocchetino auch Marcelo Gallardo von River Plate und Nagelsmann gehandelt. Wie Davies zu letztgenannter Option stehen würde, lässt der Bericht offen.

Informationen des "kicker" legen allerdings nahe, dass Davies so oder so nicht auf einen Abschied aus München pochen wird. Demnach soll man an der Säbener Straße daran arbeiten, den bis Sommer 2025 datierten Vertrag vorzeitig zu verlängern.