Bayern-Star rührt Werbetrommel für Kolo Muani

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Sascha Walther

Dayot Upamecano (l.) würde beim FC Bayern gerne mit Randal Kolo Muani (r.) zusammenspielen

Nach dem Abgang von Robert Lewandowski hat der FC Bayern im Vorjahr keinen neuen Mittelstürmer auf Weltklasse-Niveau verpflichtet. Angeblich wollen die Münchner einen solchen Transfer demnächst aber nachholen. Als Kandidat gilt dabei Eintracht Frankfurts Torjäger Randal Kolo Muani, der im Starensemble des Rekordmeisters schon jetzt Fürsprecher hat.

Aus der französischen Nationalmannschaft kennen sich Dayot Upamecano und Randal Kolo Muani bereits, möglicherweise spielen die beiden 24-Jährigen bald allerdings auch auf Vereinsebene zusammen.

Mit 17 Treffern und 14 Vorlagen in 36 Einsätzen hat Kolo Muani in den vergangenen Monaten in Frankfurt auf sich aufmerksam gemacht.

Längst sollen Top-Klubs aus ganz Europa um die Dienste des Shootingstars werben, der noch bis 2027 an die Eintracht gebunden ist. Dem Vernehmen nach rufen die SGE-Bosse rund 100 Millionen Euro für ihren Goalgetter auf.

FC Bayern: Upamecano adelt "super Spieler" Kolo Muani

So viel Geld dürfte der FC Bayern bei seiner Suche nach einer hochkarätigen neuen Nummer neun kaum auf den Tisch legen wollen. Upamecano rührt dennoch die Werbetrommel für seinen Landsmann.

Auf die Frage, ob für Kolo Muani in München noch Platz wäre, antwortete der Innenverteidiger im "Sport1"-Interview: "Warum nicht?"

Der Eintracht-Angreifer müsse "einfach genauso weitermachen wie bisher", lautete Upamecanos Rat an seinen Nationalmannschaftskollegen. Kolo Muani sei "ein super Spieler mit einer super Mentalität".

Vor der Saison war der Offensivmann ablösefrei vom FC Nantes nach Frankfurt gekommen. Seither hat er seinen Marktwert vervielfacht.

Einem Bericht zufolge soll Kolo Muani selbst absolut angetan sein von der Idee, eines Tages für den FC Bayern aufzulaufen.

Wie konkret die Avancen des deutschen Branchenführers tatsächlich sind, ist nicht zuletzt wegen der kursierenden Ablöseforderungen indes fraglich.