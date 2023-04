Sadio Mané und der FC Bayern: Alles nur ein Missverständnis?

IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Kommt beim FC Bayern einfach nicht in Schwung: Sadio Mané

Im vergangenen Sommer wurde der Transfer von Sadio Mané zum FC Bayern allenthalben noch als Coup mit Signalwirkung gefeiert, mittlerweile ist der Hype um den langjährigen Liverpool-Star jedoch komplett verflogen. Nach den jüngsten Aussagen von Klubchef Oliver Kahn stellt sich die Frage, ob beide Seiten überhaupt noch zueinander finden.

Als Oliver Kahn am Sonntagabend im Talkformat "Sky90" zu Besuch war, hätte der Vorstandsvorsitzende des FC Bayern wohl am liebsten nur über den fulminanten 4:2-Heimerfolg der Münchner im deutschen Klassiker gegen den BVB am Vorabend gesprochen.

Doch der frühere Nationaltorhüter sah sich immer wieder kritischen Fragen ausgesetzt: Zur umstrittenen Beurlaubung von Trainer Julian Nagelsmann, zu seinem öffentlichen Zwist mit Ex-Mitspieler Lothar Matthäus und auch zur rätselhaften Formschwäche von Angreifer Sadio Mané.

Seine Einschätzungen zum Senegalesen ließen unerwartet tief blicken. "Er sucht sich immer noch ein bisschen selbst beim FC Bayern", enthüllte Kahn. Der Neuzugang des vergangenen Sommers sei ein Mensch, der viel Zuspruch brauche: "Wir würden es uns wünschen, dass er explodiert."

FC Bayern: Auch Thomas Tuchel setzt (noch) nicht auf Sadio Mané

Immerhin rund 32 Millionen Euro hatte der FC Bayern im Vorjahr in die Hand genommen, um Mané nach einer überaus erfolgreichen Ära beim FC Liverpool für sich zu gewinnen.

An seine oftmals begeisternden Darbietungen bei den Reds konnte der erfahrene Nationalspieler an der Säbener Straße bisher aber nur selten anknüpfen - auch wegen einer Entzündung am Wadenbeinköpfchen, die Mané mehrere Monate außer Gefecht setzte und ihn die WM-Teilnahme in Katar kostete.

Seit er zurück ist, wirkt der Offensivmann seltsam gehemmt. Schon unter Julian Nagelsmann kam Mané zuletzt meist nur noch von der Bank, was angeblich einen Kabinen-Zoff zur Folge hatte, und auch nach dem Trainerwechsel scheinen seine Aktien nicht gestiegen zu sein. Gegen Dortmund wechselte der neue Übungsleiter Thomas Tuchel den 30-Jährigen erst in der Schlussphase ein.

Konkurrenzkampf beim FC Bayern zu groß für Sadio Mané?

Kahn und seine Kollegen in der Bayern-Führung rätseln derweil weiter, warum Mané seinen Platz beim Rekordmeister bislang nicht gefunden hat.

In England habe der Routinier sein Können immer wieder unter Beweis gestellt, betonte Kahn, der die Hoffnung noch nicht aufgeben wollte: "Vielleicht zeigt er es uns ja demnächst."

Aus Sicht des Vereinsoberen ist für Mané die "Qualität" des Konkurrenzkampfes in München neu. "Das kennt er so nicht. Das war er auch bei Liverpool nicht gewöhnt", erklärte Kahn und ergänzte: "Wir hoffen, dass er sich früher oder später durchsetzt."

In der Tat war Mané unter Starcoach Jürgen Klopp stets unumstritten gewesen, gemeinsam mit Mohamed Salah und Roberto Firmino bildete der Senegalese über Jahre hinweg ein international gefürchtetes Angriffstrio. Druck aus der zweiten Reihe erhielt er quasi nie.

Beim FC Bayern wiederum bewerben sich Weltklasse-Akteure wie Kingsley Coman, Leroy Sané, Serge Gnabry und Thomas Müller ebenfalls um Startelf-Mandate.

Speziell auf der linken Außenbahn, wo sich Mané bekanntermaßen am wohlsten fühlt, ist das Gedränge enorm. Deshalb musste der Champions-League-Sieger von 2019 bereits mehrfach auf der ungeliebten Neunerposition ran.

"Profilschärfung" als Rettung für Sadio Mané?

Seit Oktober wartet Mané mittlerweile auf einen eigenen Treffer in der Bundesliga. In seinen ersten 14 Einsätzen im deutschen Oberhaus war er immerhin an neun Toren direkt beteiligt gewesen, im neuen Jahr kam nur eine (zugegebenermaßen äußerst sehenswerte) Vorlage beim 5:3 gegen den FC Augsburg hinzu.

Eine Quote, die weder Mané, noch seine Vorgesetzten zufriedenstellt. Von einem Profi, der bis 2025 laut "L'Equipe" jährlich 24 Millionen Euro einstreichen soll, wird schlichtweg mehr erwartet.

Hoffnung macht immerhin, dass Tuchel nach "Sport Bild"-Informationen plant, bei Mané eine "Profilschärfung" vorzunehmen. Anders gesagt: Das Sorgenkind soll eine feste Position zugeteilt bekommen, idealerweise auf dem linken Flügel. Vorgänger Nagelsmann hatte seine Allrounder-Qualitäten zuvor ein wenig missverstanden respektive überstrapaziert.

Apropos Missverständnis: Noch sind sie beim FC Bayern zuversichtlich, dass Sadio Mané der erhoffte Durchbruch in München bald gelingt. Zweifel an dessen grundsätzlicher Befähigung verbieten sich ohnehin.

"Ich kenne ihn aus England. Es gibt keinerlei Zweifel an seiner Qualität und was er uns bringen kann. Auch im Alter benötigt es immer Zeit, dass man sich nach einem Wechsel akklimatisieren muss. Es geht um Vertrauen und Geduld", sagte Tuchel auf der Pressekonferenz vor dem DFB-Pokalspiel gegen den SC Freiburg am Dienstagabend (20:45 Uhr).

Fest steht nur: Weder der deutsche Branchenführer, noch Mané selbst sind mit der momentanen Situation glücklich. Eine Zusammenarbeit über die vereinbarten drei Jahre dürfte nur möglich sein, wenn sich der Großverdiener endlich unverzichtbar macht.

Heiko Lütkehus