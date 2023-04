Hier läuft das DFB-Pokalduell FC Bayern vs. Freiburg live!

IMAGO/Ulrich Wagner

Das DFB-Pokalduell zwischen dem FC Bayern und dem SC Freiburg läuft im Free-TV

Am Dienstagabend (ab 20:45 Uhr) empfängt der FC Bayern München den SC Freiburg im Viertelfinale des DFB-Pokals in der Allianz Arena. Gegen den Vorjahresfinalisten will der Rekordmeister auch sein zweites Pflichtspiel unter dem neuen Trainer Thomas Tuchel erfolgreich gestalten - und damit die große Chance auf das Triple wahren. Doch wo wird das Match FC Bayern vs. SC Freiburg live im TV und Stream übertragen?

Während der FC Bayern seinem neuen Coach Thomas Tuchel mit einem 4:2-Heimsieg gegen Borussia Dortmund einen Traumeinstand bescherte und im selben Atemzug Platz eins vom BVB zurückeroberte, ließ der Tabellenvierte SC Freiburg am Samstag zwei Punkte im Heimspiel gegen Hertha BSC liegen.

In der laufenden Saison standen sich Bayern und Freiburg schon einmal gegenüber. Das Hinspiel in der Bundesliga entschieden die Münchner am 16. Oktober klar mit 5:0 für sich. Das Rückmatch in Freiburg steigt am kommenden Samstag (15:30 Uhr).

Vier Tage vorher geht es im DFB-Pokal um alles. Doch wo wird das Viertelfinale am Dienstagabend (20:45 Uhr) im Fernsehen und Stream live gezeigt?

Hier wird FC Bayern gegen Freiburg live im TV und im Stream gezeigt