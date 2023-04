Klopp rätselt über Trainer-Beben: "Eine seltsame Woche"

IMAGO/Matt West/Shutterstock

Jürgen Klopp sitzt beim FC Liverpool weiter fest im Sattel

Während Fußball-Deutschland noch immer über das Aus von Julian Nagelsmann beim FC Bayern diskutiert, hat es in der Premier League am Wochenende bereits die Entlassungen Nummer elf und zwölf der laufenden Saison gegeben. Liverpools Jürgen Klopp bedauert das.

"Was kann ich dazu sagen?", antwortete der Deutsche am Montag auf der Pressekonferenz vor dem Spiel des FC Liverpool gegen den FC Chelsea am Dienstag, als er auf besagte zwölf Entlassungen in der Premier League angesprochen wurde. "Die große Frage ist: Warum sitze ich noch hier in dieser verrückten Welt? Ich bin der Last Man Standing", sagte Klopp, der mittlerweile der dienstälteste Trainer der Liga ist.

Über die jüngsten Entlassungen von Graham Potter (FC Chelsea) und Brendan Rodgers (Leicester City) könne er nicht viel sagen, aber: "Ich denke, beide Klubs sind nicht da, wo sie es erwartet hatten. [...] Ich kenne sie beide und mag sie beide."

Dinge können auch für gute Trainer einfach "in die falsche Richtung" laufen, meinte der LFC-Coach. Entlassungen seien aber auch "Teil des Geschäfts". Dass die Premier-League-Klubs nun schon auf zwölf Freistellungen kommen, sei "eine schreckliche Zahl".

Insgesamt sei es eine "seltsame Woche" gewesen, urteilte Klopp: "Conte in der letzten Woche, dann Nagelsmann, jetzt diese beiden. Die Saison geht in die heiße Phase und die Leute haben Sorgen, ihre Ziele nicht zu erreichen."

Für keinen der vier genannten Trainer sei die Entlassung ein Desaster, erklärte der frühere BVB-Trainer: "Ihre Trainer-Zukunft ist immer noch hell. Aber es ist gerade eine Situation, die sie alle wahrscheinlich nicht mögen."

Klopp spricht über seine Zukunft beim FC Liverpool

Auch Klopp selbst wurde in dieser Saison schon mehrfach angezählt. In Liverpool sitzt er aber auch heute noch fest im Sattel. Er weiß allerdings auch, warum. "Ich bin mir bewusst, dass ich aufgrund der Erfolge in der Vergangenheit noch hier bin und nicht aufgrund der Dinge, die wir in dieser Saison gezeigt haben. Wenn das meine erste Saison wäre, würde es anders aussehen. Wir haben clevere Besitzer, die die Situation kennen. Ihr solltet sie fragen, warum [ich noch Trainer bin]."

Sorgen um seinen Job mache er sich nicht, versicherte der Deutsche. "Ich habe keine Angst. Dazu gibt es auch keinen Grund. Wir sind hier, um abzuliefern, das weiß ich zu 100 Prozent. Ich weiß, dass ich wegen der Dinge, die in der Vergangenheit passiert sind, noch hier bin - und ich mag es überhaupt nicht, dass ich mich darauf berufen muss. Ist das die richtige Entscheidung? Das werden wir sehen."