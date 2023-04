Transfer-Flop spricht über Horror-Jahr auf Schalke

IMAGO/Sven Leifer

Kam beim FC Schalke 04 nicht auf die Beine: Reinhold Ranftl

Beim FC Schalke 04 kam Reinhold Ranftl in der Saison 2021/2022 kaum zum Zug. Im vergangenen Sommer trennten sich die Wege. Der Österreicher wurde in seine Heimat zu Austria Wien verliehen. An seine Zeit in Gelsenkirchen denkt der 31-Jährige nicht gerne zurück.

Am Sonntag erzielte Reinhold Ranftl im Heimspiel gegen Linz bereits seinen dritten Saisontreffer. Der reichte am Ende zwar nicht zum Sieg, die Austria musste sich mit einem späten 2:2-Unentschieden zufriedengeben. Dennoch war es für Ranftl ein gelungenes Wiedersehen mit seinem Ex-Verein, der ihm einst bis in die Nationalmannschaft verholfen hatte.

Seine Leistungen beim LASK riefen 2021 den FC Schalke 04 auf den Plan, der nach dem Abstieg einen neuen Mann für die rechte Außenbahn suchte. Für 650.000 Euro wechselte Ranftl schließlich zu den Knappen.

In Gelsenkirchen wurde er allerdings nie glücklich, kam nur sporadisch zum Einsatz und ergriff nach nur einer Saison wieder die Flucht.

"Ich habe eine schwierige Zeit gehabt auf Schalke, was mich sehr geprägt hat und wo es mir nicht immer gut gegangen ist", verriet ein sichtlich emotionaler Ranftl am Sonntag nach Schlusspfiff bei "Sky Sport Austria": "Ich habe einige schlaflose Nächte gehabt und mir natürlich viele Gedanken gemacht."

Umso schöner sei es nun, in Wien wieder das Gefühl zu haben, gebraucht zu werden. Der Routinier hofft deshalb, dass sein Leihklub die Kaufoption ziehen wird.

Reinhold Ranftl über den FC Schalke 04: "Dann muss ich zurück ..."

Zugleich wies der Flügelspieler darauf hin, noch bis 2024 an Königsblau gebunden zu sein. "Ich habe auf Schalke Vertrag", betonte Ranftl pflichtbewusst.

Sollte die Austria ihn nicht halten wollen oder können, würde er sich auch damit arrangieren. "Wenn es so ist, dann muss ich zurück und werde mein Bestes geben für Schalke", kündigte der Österreicher an.

Eine Zukunft dürfte Ranftl bei S04 gleichwohl nicht mehr haben - egal, in welcher Liga das Team 2023/2024 antritt.